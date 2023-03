Bruselas rechaza apercibir por pesca ilegal a China frente a su acoso a la flota de la UE

Pingtan Marine Enterprise, china, es una única armadora. Es dueña o ejerce algún tipo de gestión sobre unos 225 buques –más que el top ten de multinacionales gallegas juntas–, asignados a un galimatías de sociedades enfocadas únicamente a pesquerías de gran altura en aguas internacionales. Recibe subvenciones del Gobierno de Pekín –19 millones de dólares en 2021–, ha pescado tiburones en el área protegida de las Galápagos y tiene denuncias por esclavitud a bordo. Si un marinero pide desembarcar, tras mareas de siete meses ininterrumpidas, le deja sin comida durante tres días como castigo.

Y esta no es una retahíla informal o indocumentada de irregularidades, la firma el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Misma institución que ha probado todo tipo de ilegalidades en Dalian Ocean Fishing, también china, que da de comer a bordo comida caducada tras 13 meses sin ir a puerto. Son solo dos expedientes oficiales, de diciembre de 2022, punta del iceberg de las prácticas de una flota china que, en Europa, seguirá sin recibir ningún tipo de apercibimiento. El comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, no lo considera apropiado. Y no lo hará mientras lleva a la práctica a una estrategia de asedio a la pesca extractiva en aguas comunitarias, como denuncian en pleno la armadoras y Gobiernos.

Sinkevicius recibió una pregunta por escrito del eurodiputado holandés Bert-Jan Ruissen, que le cuestionó sobre un durísimo informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) sobre las prácticas de pesca ilegal, depredación de recursos naturales y contra los derechos de los trabajadores de armadoras chinas en Ghana. “Dada su defensa de la tolerancia cero con respecto a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada –cuestiona–, ¿por qué China no ha recibido una tarjeta amarilla?”.

Se trata de una sanción, impuesta a la propia Ghana, con la que la Comisión Europea apercibe a los Estados que no contribuyen o amparan la pesca ilegal. La respuesta del comisario, a la que ha tenido acceso FARO, del grupo Prensa Ibérica, es tajante: “Una tarjeta amarilla no se considera el mejor camino a seguir”. Asegura el máximo responsable de la política pesquera europea que “China ha progresado, incluida la actualización de sus reglamentos de pesca en aguas distantes [...] o el desarrollo de reglas sobre transbordos en alta mar”. La sanción del Tesoro norteamericano tiene fecha del 9 de diciembre de 2022.

A este respecto, el eurodiputado Ruissen cuestiona por una posible doble vara de medir por parte de Bruselas, sancionando a países pero ignorando las prácticas del Gobierno cuyas irregularidades más se han documentado. “En vista de que 27 países han recibido tarjeta amarilla o roja desde 2012, incluido Ghana, que recibió una tarjeta amarilla por segunda vez en junio de 2021, mientras que no se ha mencionado el incumplimiento por parte de China, ¿no está de acuerdo la Comisión en que se está aplicando un doble rasero y que, como resultado, se está socavando la credibilidad de su política de tolerancia cero?”, expone textualmente su pregunta. “La Comisión no está de acuerdo –zanja Sinkevicius– con que se esté aplicando un doble rasero”.

De acuerdo al último informe del Overseas Development Institute (ODI, de prestigio global), son al menos 183 los barcos de pabellón chino registrados como de actividad ilegal, amén de que el país asiático dispone de una flota de larga distancia de casi 17.000 buques, ocho veces superior a la estimada, si bien muchos de los buques sospechosos utilizan banderas de otros países y formalmente no constan como de propiedad china, aun siéndolo.

Cuestiones al comisario

