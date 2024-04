Los joyeros afrontan con recelo la meteórica subida del precio del oro

El oro ha acumulado en lo que va de año una revalorización superior al 11%, aunque las mayores subidas se han concentrado en el mes de marzo. La causa principal radica en los movimientos que sufren los tipos de interés en Estados Unidos, todo frente a un activo refugio, este metal precioso, cuyo valor suele dispararse cuando suceden episodios destacados en el panorama internacional. Subió en la época del Brexit, lo hizo cuando Donald Trump resultó presidente de Estados Unidos y también hubo un pico cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Esta semana, el precio del oro ha llegado a los 2.300 euros la onza, que es la forma de calcular su valor en los mercados internacionales. Si se traslada a euros-gramo, el precio del oro ha llegado a superar los 68 euros.

En Córdoba se conoce a fondo este metal precioso gracias a una industria joyera que es puntera en España. Por lo tanto, estas subidas del precio afectan de lleno a los fabricantes y, de seguir la misma línea ascendente, también lo hará a los vendedores y, por ende, a los compradores. Lo explica el presidente del Parque Joyero de Córdoba, Rafael Ruiz, que detalla que, ahora mismo, los fabricantes lo que están haciendo es intentar aguantar sin comprar oro a ese precio y tirar de las reservas que ya tienen.

Sin embargo, esta situación no puede durar mucho y llegará el momento en que tendrán que surtirse de nuevo. Lo que esperan, afirma Ruiz, es que llegue de nuevo la estabilidad al valor del metal y no tener que repercutir en los precios. Como ejemplo, el presidente del Parque Joyero habla del pico que alcanzó el valor del oro cuando comenzó la guerra de Ucrania. En ese momento el precio estaba de base en unos 55 euros el gramo y llegó a subir a los 65, pasaron tres días hasta que se estabilizó y se quedó en unos 60 euros. Desde ese momento, apunta Ruiz, el precio del oro no ha bajado, salvo contadas excepciones en periodos de menos actividad. Lo que toca ahora es ser optimista y esperar a que este activo pase de nuevo a estabilizarse.

Recelo entre los fabricantes

Ruiz reconoce que la subida "se ha desmadrado" a partir de Semana Santa, y existe cierto recelo entre los fabricantes por si no llega a niveles aceptables. Quien trabaje con oro no puede aguantar más de una semana sin adquirirlo, a no ser que se tengan reservas, pero lo normal en el sector es observar el comportamiento de los precios y comprarlo cuando tenga un valor asumible que permita generar negocio.

De momento, esta subida no se nota (o no se debería notar) en las joyerías de Córdoba, es decir, en el último eslabón de la cadena. Lo cuenta el presidente del Parque Joyero, que entiende que el género que ahora mismo tienen las tiendas se adquirió en un momento de estabilidad, de ahí que los precios deban ser acordes a cómo los adquirieron los tenderos en su momento. "Sería una burrada si el tendero sube el precio", advierte.

También se da el hecho de que quienes compran a los fabricantes suelen acordar precios cerrados para un periodo de tiempo, aunque de continuar este panorama sí se terminará repercutiendo en los precios. Lo que están haciendo los fabricantes, agrega Ruiz, es hablar con sus clientes para explicarles que ahora mismo no se pueden sacar piezas nuevas si hay que comprar ahora mismo el oro, porque los precios se dispararían.

El oro como valor refugio

La profesora titular de área en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola María del Carmen López analiza en el contexto histórico cómo el oro, además de ser un metal precioso, tiene valor monetario. "El oro es un metal precioso y, por sus cualidades, inicialmente se convirtió en instrumento de cambio, es decir, en dinero", detalla López. Más allá de monedas y billetes, para que un bien se considere dinero tiene que cumplir cinco condicionantes: alto valor de cambio, durabilidad, valor estable en relación a otros bienes, uniformidad en sus unidades y ser fraccionable. "Como se puede observar, esto permite que muchos bienes puedan ser considerados dinero, pero especialmente, esto es aplicable a los metales preciosos", añade la profesora de la Loyola. Hasta 1971 recuerda López, existió el "patrón oro", que funcionaba desde que "el dinero de pleno contenido se sustituyó por el dinero signo (los billetes de banco), el cual se tenía que respaldar por una cantidad equivalente en oro". Esto ayuda a entender por qué el oro tiene valor monetario que, además, es un activo real y financiero, esto último aunque no genere rentabilidad por intereses, sino que tiene valor en sí mismo.

Y todo ello deriva en el oro como valor refugio. López apunta que el precio del oro está influenciado por diferentes ámbitos, como las fuerzas de la oferta y la demanda, pero también por aspectos relacionados con la economía y con el valor del dinero, como los tipos de interés o los eventos geopolíticos. Sobre esto último, añade que "en tiempos de tensión internacional, el precio del oro tiende frecuentemente a subir, ya que los inversores compran el producto para tener un alto grado de seguridad ante un momento de confusión". "El oro, tradicionalmente, se ha considerado por los inversores como un valor refugio ante crisis económicas importantes y ante la inflación, por eso las mayores revalorizaciones del oro han coincidido con las principales crisis económicas", agrega.

Cómo invertir en oro

López explica que hay varias formas de invertir en oro: comprar lingotes, participar en fondos de inversión que a su vez inviertan en oro, realizar operaciones de futuros y opciones sobre oro, adquirir joyas y monedas de oro y comprar acciones de empresas mineras. "Cada una de estas alternativas presenta ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, la compra de lingotes permite obtener ganancias cuando se decide vender esos lingotes a un precio superior al de compra, pero no se obtienen intereses; si se opta por la compra de joyas sucedería algo similar pero el valor de estos objetos puede oscilar no sólo por el precio del oro, sino por otros factores de tipo estético o de diseño", ejemplifica López.

[object Object] En los últimos años han proliferado en la ciudad diversos negocios de compro oro. Para quien necesite dinero rápido, puede ser una buena opción, aunque hay que tener algunas cosas claras. En estas tiendas nunca se paga el oro a su verdadero valor de mercado. Una de las razones es que el precio del oro que se calcula en las cifras oficiales es del oro puro, y es complicado contar con joyas que sean 100% de oro (el de 24 quilates). El más extendido es el de 18 quilates, que es 75% oro y resto de aleaciones. Si se vende una pulsera de 18 quilates en un compro oro, se calculará el valor sobre el 75% de la pulsera, no sobre el total de la misma. También entra en juego en que el propietario del negocio tiene que sacarle dinero a la venta, sobre todo para gastos posteriores como suele ser la fundación del oro que adquiere, una práctica muy extendida.

