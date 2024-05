El 85% de los autónomos no ha estado de baja laboral durante el último año

El 85% de los profesionales autónomos en España no ha estado de baja laboral durante todo el pasado año. Respecto a los motivos por los estos trabajadores no han tenido días de baja laboral en este periodo, casi el 55% de ellos indica que, aún estando enfermo, no ha podido permitirse estar de baja, bien sea por la pérdida de ingresos o por las características de su trabajo (54,7%). Por su parte, el 50,4% de los autónomos destaca que no ha necesitado coger una baja laboral durante el año pasado. Estas son algunas conclusiones del Estudio sobre la salud profesional de las personas autónomas en marzo de 2024 que ha realizado Previsión Mallorquina, compañía de seguros especializada en los trabajadores autónomos.

Una extensa mayoría de los autónomos no siente que esté debidamente apoyado para poder afrontar una baja: el 88,8% considera que la Seguridad Social o su mutualidad no cubren suficientemente la pérdida de ingresos derivada de una baja laboral. Esta es una de las principales razones por las cuáles un 55% de los autónomos que no ha tenido días de baja en el año pasado no lo ha podido hacer: la pérdida de ingresos no les permite hacer frente a sus obligaciones, incluso contando con apoyos básicos.

Bajas y autónomos: duración y apoyos con los que cuentan

En el caso de los trabajadores autónomos que ha tenido que coger una baja laboral, la duración media de entre los que respondieron al estudio, ha sido de 24,2 días: un tiempo extenso en la cual asegurar ingresos puede ser un reto. Respecto a los apoyos con los que cuentan los trabajadores por cuenta ajena, el 84,2% de los autónomos declara estar adherido al régimen RETA de la Seguridad Social (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), en el que deben estar inscritos todos los individuos que realicen de forma habitual, personal y directa una actividad económica laboral, mientras que el 7,7% cuenta con una mutualidad propia de su colegio profesional. Únicamente el 8% posee ambas coberturas.

Por otro lado, más de la mitad de los autónomos puede contar con ingresos de su núcleo familiar para sobrellevar los gastos derivados de su baja laboral por enfermedad, exactamente, un 52,7%. Esto evidencia que en muchos casos si bien el trabajador autónomo puede contar con apoyo intrafamiliar para hacer frente a la pérdida de ingresos que una baja ocasiona, esto también puede derivar en una significativa reducción de los ingresos del núcleo familiar.

Complementos a las bajas laborales

El estudio de Previsión Mallorquina destaca que, a pesar de no sentirse debidamente cubiertos por el RETA o la Seguridad social, el 80% de los autónomos (81,3%) no cuenta con ningún complemento extra en caso de baja además de la prestación de la Seguridad Social o mutualidad. Solo un 18,7% tiene en cuenta esos posibles riesgos y ha tomado medidas para pobre cubrir potenciales pérdidas de ingresos. De estos autónomos que cuentan con formas de complementar sus ingresos durante las bajas laborales, la mayoría de ellos lo hace mediante la contratación de un seguro privado.