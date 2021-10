TIC: Un sector con sueldos de hasta seis cifras

Que la pandemia ha acelerado la digitalización, tanto de la sociedad como del tejido empresarial, es una realidad. Muchas compañías se vieron obligadas a adaptarse a un entorno tecnológico al que no estaban del todo acostumbradas. Diseño de webs, migración de recursos a servidores en la nube, software y equipos para montar la oficina en casa... Según Pol Soria, Senior Manager IT Spring Professional, este último hecho supuso un incremento de contratación de perfiles como recursos para poder realizar una implementación correcta del teletrabajo y asegura que esta crisis sanitaria, "aunque no lo parezca, nos ha dejado situaciones positivas, y una de ellas es la contratación de perfiles TIC".

Así lo confirman también desde dentro del sector. Un ejemplo de ello es Arturo, un técnico superior de Sistemas y Redes de una conocida empresa tecnológica, quien echa la vista atrás y recuerda aquellos meses de confinamiento como "una locura. La compra de material informático y la demanda de servicios para habilitar las redes para el teletrabajo se disparó. Ahora está todo medianamente asentado pero costó semanas dejar las cosas listas", añade.

Desde Adecco señalan que este sector se convirtió el año pasado en el que más puestos de trabajo generó, ocupando un 17% de las vacantes de empleo. Madrid y Cataluña fueron las zonas con mayor concentración de demanda, y se hicieron con un 40% y un 28% respectivamente del cómputo nacional. Asimismo, "se calcula que en los próximos meses las empresas españolas inviertan unos 44.900 millones de euros en optimizar sus procesos, garantizar la seguridad de sus estructuras digitales y facilitar el teletrabajo, por lo que se espera que la demanda de perfiles del sector tecnológico siga en aumento", declaran desde la compañía especializada en Recursos Humanos.

Análisis y programación, soporte y explotación, gestión y dirección de proyectos, sistemas, redes y seguridad, inteligencia de negocio y Big Data, consultoría tecnológica y calidad, y auditoría; no hay área donde no falte talento. Aunque el perfil más reclamado por las empresas es el Desarrollador Full Stack. Este perfil es un híbrido entre el Desarrollador Front End, especializado en la conversión de datos en una interfaz gráfica para que sean legibles y gestionables por el usuario; y el Programador Back End, encargado de desarrollar la arquitectura interna de una web o aplicación. "El fullstack trabaja tanto del lado cliente como del servidor, y debe entender lo que sucede al desarrollar una aplicación", explica Soria.

El rango salarial para los perfiles de este sector son muy variados y dependen del área de actividad, de la experiencia laboral, el tipo de compañía y la Comunidad Autónoma. Teniendo en cuenta una experiencia de 3-4 años, en una compañía consolidada (con más de cinco años de vida) en Madrid, los sueldos pueden oscilar entre los 37.000 euros brutos anuales para expertos del Big Data, como ocurre con los Data Scientist o Data Analyst, hasta los 90.000 euros en el caso de un Chief Information Officer. En este último rol, un empleado con más de diez años de antigüedad puede llegar a ganar al año hasta 250.000 euros brutos debido a que es una figura importante en la organización, gestión y alineación de los sistemas de información de cualquier empresa. «Al tratarse de un perfil transversal, es demandado por cualquier tipo de empresa que necesite una organización de la información a nivel tecnológico: startup, pymes o incluso grandes multinacionales», asegura el experto de Spring Professional.

La ciberseguridad es otra de las áreas de la digitalización en la que más foco están poniendo las empresas. En este aspecto, un Cibsersecurity Manager, encargado de definir las políticas de privacidad de las compañías, cobra entre 63.000 y 68.000 euros anuales.

Estos salarios de hasta tres cifras anuales, muy alejados de los más comunes mileuristas, se deben a la descompensación entre la demanda de este tipo de perfiles en el mercado y el talento disponible. "El sector TIC se mantiene como un sector claramente liderado por los candidatos, lo que justifica la tendencia alcista de los salarios", opina Soria. El experto aclara que esto es debido, por un lado, a la enorme competencia entre las empresas por captar talento y por otro, al aumento de los profesionales que trabajan en remoto para empresas extranjeras con salarios ligeramente superiores.

A pesar de estar "bien pagado", confiesa Arturo, desde Comisiones Obreras pedían a principios de año una mejora de las condiciones laborales de estos profesionales y ponían foco en la reducción de la precariedad, la racionalización del tiempo de trabajo y la paridad entre hombres y mujeres.