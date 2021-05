La educación importa para acabar con la corrupción fue el primero de los 10 capítulos de este evento que se celebrará cada lunes y jueves hasta el próximo 10 de junio.

En él, y en colaboración con FUNDACIÓN PONS, se dieron claves para acabar con una lacra que cuesta a cada español de media entre 800 y 1000 euros anuales. La tesis que se defendió es que la herramienta que tenemos a nuestro alcance para hacerlo es la educación. “Solo si educamos a niños y niñas con tolerancia cero a la corrupción, podremos asegurarnos acabar con ella en el futuro” decía uno de los presentadores del evento, Leo Farache, director de Educar es todo.

Las claves para conseguirlo las dieron los diferentes expertos que participaron en el programa. Las resumimos:

1. Asumir nuestra parte de responsabilidad

“Estamos acostumbrados a que, si algo no funciona, cambiamos la ley. La verdad es que esto no soluciona nada. Para cambiar el mundo no necesitamos buenas leyes, necesitamos buenos maestros”, Francesco Tonucci (Pedagogo).

2. Nuestros actos cotidianos educan

“Educar es ayudar a las personas a sacar lo mejor de ellas mismas, Corromper es justo lo contrario, sacar lo peor de ellas. En esto nuestro ejemplo es fundamental. Lo que nos obliga a educarnos para educar”, Adela Cortina (Filósofa y Catedrática de Ética).

3. Fomentar la responsabilidad desde que son pequeños

“Si queremos que nuestros hijos tomen decisiones responsables cuando sean adultos, ¿por qué les educamos en la obediencia? Nadie aprende a ser responsable de la noche a la mañana, a ser responsable se aprende asumiendo responsabilidades, tomando decisiones. Dejemos a nuestros hijos hacerlo.”, Antonio Ortuño, psicólogo.

4. El deporte nos puede ayudar

“El deporte inculca a nuestros hijos una serie de valores contrarios a la corrupción: el cumplimiento de normas, el valor del trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo. Además, se aprende a tolerar la frustración, que no siempre se gana, pero que por ello no hay que coger atajos o hacer trampas, sino que hay que seguir esforzándose.” , Pedro García Aguado, (ex jugador de waterpolo, medalla de oro olímpico).

5. Mirar al futuro con optimismo

“Les hemos quitado a los jóvenes la posibilidad de mirar al futuro con esperanza y, en consecuencia, la capacidad de comprometerse con la fabricación de ese futuro. Lo que los lleva fácilmente a corromperse con tal de disfrutar del presente porque el futuro se les ha esquilmado”, José Carlos Ruiz (filósofo, autor de ‘El arte de pensar’).