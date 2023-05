La próxima alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ofrece «diálogo» a los partidos con representación en el Ayuntamiento de la capital «con la clara voluntad de llegar a grandes acuerdos por la ciudad». «Desde hoy nos ponemos a trabajar, con ilusión y sin descanso para dar soluciones a las familias porque bajar impuestos, la sanidad, el empleo y la mejora de servicios públicos son nuestras prioridades», afirmó Carrasco.

En este sentido, según afirmó ya en la noche electoral, una de las opciones que cada vez coge más fuerza sería la de gobernar en solitario y buscar grandes pactos puntuales de ciudad con los otros tres partidos que han obtenido representación municipal en las elecciones del 28-M: PSOE, Vox y Compromís.

«Los castellonenses han pedido cambio, por lo que abriremos una ronda de contactos con los representantes de todas y cada una de las fuerzas políticas que los castellonenses han decidido que estén en el Ayuntamiento con el fin de escucharlos y alcanzar acuerdos, que es lo que ha faltado en los últimos años», afirmó Carrasco.

En el caso de que esta fuera la fórmula por la que finalmente se inclinasen los populares --opción que cuenta con posibilidades--, no sería la primera vez que en el Ayuntamiento de Castelló tiene lugar un pacto de estas características en beneficio de los vecinos.

Al principio de la pasada legislatura, el PSOE no pudo pactar con sus socios --Compromís y Castelló en Moviment-- la compra de los terrenos de Tetuán XIV a una empresa de Córdoba debido a unas discrepancias que en ese momento había entre los integrantes del Pacte del Grau. Fue entonces cuando tuvo lugar un acuerdo entre el PSOE y el PP que apoyaron conjuntamente la modificación de crédito con la que el consistorio pudo adquirir dichos terrenos para Castelló.

El gobierno

El equipo con el que contará Carrasco es otra de las cuestiones que se está detallando, según los perfiles de cada uno de los concejales que formarán el gobierno local.

Sergio Toledo sería su hombre fuerte en el consistorio y podría coger las riendas de Urbanismo mientras que Juan Carlos Redondo asumirá, con toda seguridad, Hacienda. Salomé Pradas podría ser edila de Personal; Vicent Sales, con amplia experiencia municipal en el seno del PP, se podría barajar como portavoz; mientras que Ester Giner será la teniente de alcalde del Grau además de asumir alguna otra área como, por ejemplo, deportes; Noelia Selma, Fiestas; Francisco Cabañero, Barrios; Fabregat, Bienestar Social; España, Cultura; y Ramírez, Juventud.

Vox: «Queremos influir en el cambio»

El concejal electo de Vox y número 1 de la lista municipal al Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, afirmó ayer en declaraciones a este diario que la formación política que representa ha venido «para influir decisivamente en el cambio de rumbo» del gobierno de Castelló tras sacar cuatro concejales --tres más de los que tenía hasta ahora--. Así, Ortolá destacó también que con los votos «que nos han dado los castellonenses haremos lo mejor para estos, sin mirar intereses personales propios porque somos la alternativa, no un simple relevo». «El cómo se va a plasmar hay que estudiarlo, no depende de nosotros solo», argumentó preguntado sobre un posible pacto con el PP en el consistorio capitalino. En este sentido, hay que recordar que el presidente nacional, Santiago Abascal, ya dijo que Vox no sería el coche escoba del PP en cuanto a los pactos se refiere.

En cuanto a la posible negociación entre PP y Vox por la gobernabilidad en la capital, este diario ha podido saber que será una comisión formada por miembros de Vox de Castelló pero elegida por el partido en Madrid la que se reúna con Carrasco. El partido de ultraderecha tendría previsto pedir concejalías como Cultura, Educación o Fiestas en las puedan impedir que se imprima ideología. También quiere solicitar la eliminación de Feminismos y LGTBI, Memoria Democrática o Plurilingüismo.