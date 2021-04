El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha augurado que los comicios autonómicos del 4 de mayo serán "un punto de inflexión" a nivel nacional, de cara a que "desde la reunificación electoral del centroderecha podamos poner fin al sanchismo".

En una intervención en el foro ABC-Deloitte, Almeida ha señalado que en Madrid podrá visualizarse cómo "en una comunidad autónoma en la que se fragmentó el voto entre tres opciones de centroderecha" se produce "la reunificación de ese voto", que es la única manera, ha dicho, de "vencer a la izquierda".

Asimismo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya erigido en "candidato" a las elecciones madrileñas, con sus "constantes descalificaciones" hacia la Comunidad y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Almeida considera que "a pesar de que se nos ha intentado convencer de la brillantez de los estrategas de la Moncloa y de la brillantez de Pedro Sánchez, no parece que sus elecciones precisamente conecten con los españoles".

Ello lo demuestra, a su juicio, la "victoria absolutamente inútil y melancólica" cosechada por el exministro de Sanidad Salvador Illa en las elecciones catalanas o las "mociones de censura fracasadas" que promovió el PSOE en Murcia, Castilla y León o la propia Comunidad de Madrid.

De Sánchez ha dicho, además, que "juega con reglas que no son las del resto", puesto que "no se caracteriza por la resistencia ni por la perseverancia, sino por la carencia de límites y de frenos y de los contrapesos que en cualquier democracia son absolutamente necesarios".

Preguntado por la sucesión al mando del PP de Madrid, Almeida ha asegurado que "no hay tensión" entre él y Ayuso por hacerse con el liderazgo, dado que "todavía queda mucho" y primero hay que ver "quién se presenta".

"Yo en la vida voy partido a partido, no me planteo mucho más allá de lo que tengo entre manos ahora mismo", ha agregado, al tiempo que ha defendido que Pablo Casado es la persona "adecuada" para liderar al PP nacional y que "cuando uno está en la oposición no se le puede juzgar con el mismo rasero".