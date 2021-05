El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba Juan Alcántara ha salido ya a las 20.30 horas de la Ciudad de la Justicia, donde fue trasladado esta tarde tras ser detenido por la Policía Nacional.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado de que el juez de guardia ha tomado declaración al concejal por el pago de una multa por la comisión de un delito leve de apropiación indebida.

El concejal ha sido detenido este mediodía, a las 15.30 horas, en su domicilio por agentes de la Policía Nacional, al no haber acudido al juzgado donde se había requerido su presencia.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico la detención del concejal este mediodía y han informado de que ha sido detenido por estar en la lista de reclamados judiciales remitida a la Comisaría de Policía Nacional.

En concreto, este periódico ha podido saber que se le acusa de un supuesto delito de apropiación indebida y que había sido llamado por el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba a declarar por unos hechos que no se han determinado.

El concejal no ha opuesto resistencia ante los agentes nacionales que han acudido a su domicilio para conducirlo a dependencias policiales por la orden de búsqueda y captura cursada por los juzgados. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que ellos acudieron a casa del edil "sin saber quién era" y que "ha sido detenido como a una persona más".

Por 110 euros

Alcántara ha relatado a CÓRDOBA el motivo que le ha llevado a ser detenido hoy por la Policía Nacional y a estar sentado ante el juzgado de guardia por el pago de una multa por la comisión de un delito de apropiación indebida. Los hechos de los que le acusa el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba se remontan a febrero del 2020, cuando el concejal encontró en una cajero de una sucursal bancaria 110 euros. "Me encontré 110 euros en el cajero y tenía que haberlos devuelto el primer día", admite el edil, que esta tarde fue detenido por la Policía Nacional por no haberse personado en el juzgado que lo había requerido por estos hechos. "Cuando cogí el dinero, una señora me preguntó si lo había visto y como no tenía certeza de que fuese ella su dueña le dije que no", relata el concejal de la formación morada.

Juan Alcántara explica que desde que eso ocurrió hasta que decidió devolver el dinero a la Policía Nacional pasaron unos "5 o 6 días". En ese tiempo, la propietaria de los 110 euros había ya interpuesto una denuncia, según el relato del edil. "Tenía que haber devuelto el dinero en el primer momento", insiste y se reconoce arrepentido de haber obrado de ese modo. "He pedido disculpas a la familia y hoy he vuelto a pedir perdón ante el juzgado", afirma Juan Alcántara a su salida de la Ciudad de la Justicia. "Ha sido un error", reconoce.

Asimismo, considera que ha sido otro error no haberse personado ante el juez cuando lo requirió, y se lamenta por haber pensado que la dueña del dinero iba a retirar la denuncia después de que él hubiera devuelto el dinero y hubiera pedido perdón. "Yo no pensaba que esto iba a terminar así". Según el concejal, el juez le ha impuesto una multa de 210 euros por los hechos.

El grupo municipal de Podemos ha emitido un escueto mensaje a los medios de comunicación en el que confirman los hechos e informan de que están a la espera de recibir más información sobre este asunto.