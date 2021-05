El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el virus sigue y que no sabe lo que podemos esperar de la evolución en la pandemia en los próximos días, tras revelar que la incidencia acumulada se sitúa en 188 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, lo que es una cifra muy alta.

"Nadie sabe lo que pasará", ha dicho Simón en su habitual rueda de prensa de los lunes en referencia a las celebraciones multitudinarias registradas en varias ciudades españolas, de las que se ha achacado parte de la responsabilidad por no haber comunicado el mensaje "como se tenía que comunicar".

Por ello, ha explicado que, aunque hace dos días hubiera dicho que se podía esperar que se confirmara la tendencia observada en los últimos doce días de descenso de la pandemia y que "teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola, ahora mismo no lo sé".

"No estoy enfadado, estoy decepcionado, quizá hasta conmigo, porque no he sabido transmitir el mensaje ni a la población ni a los políticos", ha dicho Simón en rueda de prensa al término de la reunión de seguimiento de la pandemia, cuando ha comentado las imágenes de las fiestas y botellones celebradas este pasado fin de semana en distintos puntos de España.

Ha confiado en que el pico de contagios que probablemente se vea en los próximos días y en los grupos de población no protegidos por la vacuna sea "puntual" y ha calificado "hasta cierto punto entendible" que hubiera ese "ansia" de fiesta, que también espera que no se repita y que se haya limitado al fin de semana pasado.

Pero ha pedido a los que tuvieron ese "momento de relax" e hicieron "lo que les dio la gana" que sean conscientes de que ahora tienen que controlar mucho con quién se juntan y cómo aplicar medidas de control para no transmitir el virus si se han contagiado en las aglomeraciones.

Ha expresado su esperanza de que lo sucedido durante el fin de semana no se traduzca en un excesivo impacto en las ucis, mientras reconocía que no sabía qué decir a los sanitarios, a los que ha mandado todo su apoyo y ánimo y el mensaje de que la vacunación avanza bien, y eso va reduciendo parte de la sobrecarga del sistema asistencial.

"Yo no estoy nada contento hoy, creo que se me nota y no me puedo imaginar cómo están los sanitarios que trabajan en ucis saturadas y viendo morir personas todos los días", ha asegurado Simón.

Estado de alarma

Sobre las medidas de que disponen las comunidades para controlar el avance de la pandemia, el epidemiólogo ha reiterado que "tenemos herramientas suficientes y efectivas si se implantan a tiempo" y ha recordado que el estado de alarma, que concluyó el pasado domingo, no obligaba, sino que daba la opción para restringir tres cosas: la movilidad entre territorios, la movilidad nocturna y el derecho de reunión.

"El resto de restricciones era potestad de las comunidades", ha aseverado Simón, mientras comentaba que "si cerramos el país, de aquí a diciembre acabamos con el coronavirus en España, pero no hay que hacer eso porque no es necesario mantener medidas tan dramáticas".

Simón ha comentado que desde el pasado viernes la incidencia acumulada ha bajado y se sitúa en 189 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (casi 10 puntos menos), una cifra que ha calificado de alta y, sobre todo, ha destacado que es muy dispar entre las comunidades.

El Ministerio de Sanidad ha informado también de que la ocupación en las ucis es del 21,4 %, cuatro décimas inferior a la del pasado viernes y la presión en los hospitales del 6,8 %, sin variación.

Según Sanidad, desde el viernes ha habido 13.984 nuevos contagios, con lo que la cifra total de infecciones desde el inicio de la pandemia se eleva a 3.581.392, y hay 103 muertes más, hasta un total de 78.895, de las cuales 194 han sido reportadas en los últimos siete días.

Cinco comunidades siguen bajo presión extrema en sus ucis (más de un 25 % de ocupación de pacientes covid): Aragón (32,1 %), Cataluña (32,6 %), Madrid (41,3 %), País Vasco (36 %) y La Rioja (32 %).

Casi 48 horas después del fin del estado de alarma, cinco comunidades siguen en riesgo extremo de transmisión (más de 250 casos): Aragón (290), Cataluña (248,6), Madrid (302), Navarra (269) y País Vasco (401,2), además de la ciudad autónoma de Melilla (258,9).

En 100 día habrá interacción normal

Además, Simón ha dicho este lunes que, "si seguimos vacunándonos igual de bien" y se mantienen las medidas de protección, en 100 días "podremos empezar a tener una interacción social mucho más normal" y parecida a la de antes del coronavirus.

Lo ha dicho al ser preguntado en su habitual rueda de prensa de los lunes por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana ha asegurado que España está a cien días de lograr la inmunidad de grupo frente al coronavirus, ya que cuando transcurra ese tiempo estará vacunada el 70% de la población.

"Si continuamos vacunándonos igual de bien y conseguimos las coberturas que esperamos tener dentro de 100 días, y en ese periodo intermedio la población ha mantenido las medidas de protección adecuadas, podremos empezar a tener una interacción social mucho más normal de acuerdo a lo que conocíamos antes del coronavirus", ha valorado el epidemiólogo.

No obstante, ha añadido que "no podemos salir de esta epidemia sin haber aprendido algo, independientemente que dentro de 100 días las cosas sean mucho más normales de lo que son ahora", como por ejemplo, usar mascarillas cuando se tiene sintomatología de una enfermedad respiratoria como se hace en otros países.

"A lo mejor nuestros empresarios entienden que es mucho más productivo tener toda la plantilla menos uno trabajando bien que la mitad de la plantilla en casa porque se le forzó a un trabajador a ir o este sintió la necesidad de ir", ha puesto como ejemplo.

Simón está convencido de que con el nivel de vacunación y la responsabilidad individual, las medidas actuales para controlar la pandemia "son suficientes" tras el estado de alarma, si bien ha recordado que las vacunas no están recomendadas de momento para los menores de 16 años.

Aunque sobre la inmunización de adolescentes "es posible que en pocas semanas tengamos información sobre ello y plantear las vacunación de menores de 16" una vez concluyan los ensayos en marcha, si bien y en todo caso, "la vacunación será progresiva".

Respecto a cómo afectará la decisión de la UE de no renovar su contrato en junio con AstraZeneca, el director del CCAES ha dicho "poder entenderla" después de lo que "hemos observado, no por la calidad de la vacuna, sino por la gestión de los contratos con esta empresa.

Pero "ahora mismo hay un cierto stock" de dosis de Vaxzevria, con lo que no "va a haber problema" para garantizar la pauta completa a las personas de 60 a 69 años. "Vamos a poder vacunar con pauta completa a todos los que lo requieran", con cualquier de las alternativas posibles, ha afirmado.