El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, camino a un acto electoral de partido en Castilla y León, habla con LA OPINIÓN, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, para explicar qué van a hacer en la Región de Murcia tras el fallo del juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena, que les obliga a readmitir a los diputados Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco José Carrera en el partido tras expulsarlos hace año y medio. Han perdido una batalla, pero no la guerra.

¿Esperaban esta sentencia?

No, la recibimos sorprendidos y apenados. Esa sentencia no ha valorado correctamente los hechos y las pruebas. Hemos tomado la clara decisión de recurrirla a la Audiencia Provincial y estamos convencidos de que pondrá las cosas en su sitio. No se puede penalizar con esa dureza a quienes hemos intentado hacer las cosas bien para evitar que ocurra en Vox lo que pasa en otros partidos; es decir, que haya transfuguismo, traición a los votantes y que no haya control en las cuentas. Sobre todo, no queremos que quede la más mínima sospecha de que nuestro partido haya sacado ni un solo euro del grupo parlamentario. Tres tránsfugas han montado su chiringuito aparte y no lo vamos a tolerar.

Los expulsados han pedido reunirse con ustedes para "fijar las acciones a desarrollar a lo largo de la legislatura".

No les vamos a readmitir. Somos respetuosos con las decisiones judiciales, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo cuando hay resoluciones fuera de derecho. Cuando dicte sentencia la Audiencia, la acataremos.

¿Volverían a hacer las cosas de manera distinta?

Es como si me pregunta si prefiero ser ahorcado o fusilado. No quiero ni tener que soportar una sentencia injusta que nos diga que lo hemos hecho mal por haber tenido controles ni otra que nos condene por no haberlos tenido. Solo supervisábamos. En cuanto a las contrataciones, en cuanto han podido, han metido a gente inútil e incapacitada a dedo.

Y mientras presentan el recurso y se resuelve, ¿qué van a hacer con los tres díscolos?

Están en el PP, que le pregunten a López Miras. Están aceptando presupuestos del Partido Popular, las leyes de ideología de género y la financiación a la inmigración ilegal. Uno de ellos, incluso, está en el propio Gobierno autonómico. No podemos aceptar a gente de tan baja honorabilidad y tan poca lealtad.

"El CIS y el Cemop son panfletos con categoría de encuestas, que maquillan los datos en función de lo que le interesa al Gobierno"

Llegado el caso de que tengan que readmitirlos, ¿les exigirían que salieran de San Esteban?

Espero no verlo. Si se cumpliera esa hipótesis, acatarían con las directrices: dejar de apoyar las políticas de la izquierda, de contratar amiguitos, deberían exponer sus cuentas con transparencia... justo lo contrario de lo que hacen ahora.

La sentencia también anula las elecciones internas. ¿Está tocada la legitimidad de Antelo?

Antelo ganó por goleada. Hoy, por supuesto, él y su equipo tienen todo el respaldo de la secretaría general, del presidente y de toda la ejecutiva nacional. Su gestión es brillante:hay más de 300 voluntarios trabajando en el desarrollo de su proyecto, hemos experimentado un avance en el último año y medio de más de 2.000 afiliados a más de 5.000 y, además, la intención de voto ha pasado de un 25 a un 40%. Estos tres tránsfugas no van a suponer ni una mota de polvo en el camino.

El Cemop no les da esa intención de voto. Y esta semana conocimos el último CIS.

Son panfletos con categoría de encuestas que maquillan los datos en función de lo que le interesa al Gobierno. Los datos de Murcia los saben los murcianos, que confían en un cambio, y la única encuesta que vale es la de la calle. Solo Vox, con una mayoría suficiente, no dependerá del PP, que es una izquierda camuflada. Murcia va a ser la primera comunidad de España donde va a gobernar Vox.