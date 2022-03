Seguidores de Meri Pita registran el partido Reunir

Seguidores de la diputada canaria Meri Pita, que este jueves anunciaba su paso al grupo Mixto en el Congreso dejando Podemos, inscriben en el registro del Ministerio del Interior el partido Reunir.

Carmen Valido, expulsada de Podemos en 2020, figura como presidenta de la nueva formación política que se constituyó formalmente el 23 de febrero. La exdiputada asegura que el alta de Reunir no está relacionada con la crisis interna de Podemos en Canarias, ni con el malestar de sus antiguos compañeros con la dirección de la formación morada en las Islas. Si bien matiza que "no sabe lo que pasará en el futuro". Valido rechaza dar explicaciones sobre la organización de reciente creación y sobre la salida de Pita del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y emplaza a la rueda de prensa prevista para el próximo lunes, en la que Pita y los compañeros que la apoyan profundizarán en los motivos que les han llevado a tomar esta medida.

El registro de Reunir coincide con la denuncia realizada ayer por el secretario de Organización de Podemos Canarias, César Merino, quien reveló que tenía conocimiento de la creación de un nuevo partido, que surgió como una pequeña asociación y que se había inscrito hace unas semanas. Por esto, Merino considera que "el movimiento parece ser el de ‘transfugar’ hacia un nuevo proyecto que, de ninguna manera, es el mismo por el que obtuvo su acta en 2019".

La coordinadora general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, se muestra tajante al calificar a Pita de tránsfuga y sostiene que "tiene intereses personales, económicos y políticos, que veíamos venir desde hace tiempo". La cabeza visible de la formación morada en el Archipiélago apunta que, aunque las disputas no son nuevas, la diputada nacional ahora quiere "quedar bien con temas como el Sáhara", pero sostiene que la realidad es que hay "un interés individual". Además, destaca que tanto Pita como sus seguidores son personas que "si no tienen el control de Podemos, prefieren hacerse otra". Fuentes lamenta que Pita, así como los once cargos que la apoyan y que están advertidos de expulsión por incumplir el código ético de partido, nunca hayan reconocido a la dirección y "mucho menos" a ella como coordinadora general. "Lo que les enfada es nosotros estamos en el Gobierno y haciendo política", sostiene Fuentes y añade que ellos "prefieren destruir, que es lo que vienen haciendo desde 2015 a todo el que no está de acuerdo con ellos".

Para Fuentes, lo que debería hacer Meri Pita, "si tuviera un mínimo de decencia y de dignidad política", es renunciar a su acta en el Congreso de los Diputados. "Si no cree en el partido que la llevó a tener ese acta, qué le hace ser representante de Canarias", concluye la coordinadora general de los morados en las Islas.