Los grandes partidos olvidan la reforma de la financiación en el debate del año

Casi al final del discurso, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, tendió la mano al Gobierno para llevar a cabo una «reforma inaplazable». Fue lo más cerca que estuvo la modificación del sistema de financiación de ser mencionada en el Congreso en la gran cita parlamentaria de ayer. Sin embargo, por mucho que las palabras se parecieran, Gamarra se refería al Poder Judicial y no a cambiar el reparto de fondos a las autonomías.

El debate del estado de la nación es de la nación española. Las comunidades autónomas, pese a ser parte del Estado, parecen no entrar en el análisis de los grandes partidos. El sistema de financiación, principal bandera de la agenda reivindicativa valenciana, volvió a ser una de las grandes olvidadas en el hemiciclo pese a llevar desde 2014 caducada y afectar tanto a presidentes del PP como del PSOE. En realidad, a toda la ciudadanía que utiliza alguno de los servicios públicos que estas administraciones prestan.

Los silencios en torno a la reforma de la financiación en el acto más importante del parlamentarismo español evidencia que este tema, que a la Comunitat Valenciana le cuesta mil millones anuales, es un melón difícil de abrir para los grandes partidos. No solo se necesita un acuerdo entre PSOE y PP, sino que estos superen las diferencias internas ante el choque de intereses territoriales.

Así, ni siquiera en las llamadas a posibles "pactos de Estado" de Sánchez a Gamarra y de Gamarra a Sánchez la financiación tuvo presencia en el debate. Es más, en esta petición de acuerdos, el jefe del Gobierno recordó la lista de 11 pactos presentada a Feijóo hace tres meses y en las que la reforma del modelo autonómico tampoco formó parte de las prioridades.

Mención a la prostitución

Pero que el cambio de modelo de financiación no haya aparecido en el Congreso (de momento) no significa que la Comunitat Valenciana no estuviera este martes presente en las alocuciones en el hemiciclo. En su primera intervención, Sánchez destacó el hito de la implantación de la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt. El presidente del Gobierno enmarcó este proyecto dentro de la política industrial que se está poniendo en marcha en colaboración con el sector privado. De esta, indicó que espera que la puesta en marcha de la planta "cree miles de puestos de trabajo y asegure un futuro brillante para la industria del automóvil".

No fue la única mención del líder de los socialistas con tintes valencianos. El jefe del Ejecutivo agitó una de las banderas reivindicadas desde el Palau de la Generalitat: la descentralización de organismos del Estado más allá de Madrid, en línea, dijo, con un proyecto federal de país que aseguró defender. La medida está apoyada de fondo por el Consell, partidario de la redistribución de las instituciones por todo el territorio estatal, pero no en la forma. Puig es partidario de trasladar desde la capital de España también organismos ya constituidos y no solo los nuevos como propone Sánchez.

También tienen cierto aroma valenciano las referencias del presidente desde la tribuna de oradores al compromiso de su gobierno de abolir la prostitución. El anuncio supone la reafirmación de las políticas impulsadas por el Consell, y que el PSOE adoptó como propio y consideró prioritarias tras su 40 congreso federal, celebrado en València el pasado mes de octubre. Para lo que no hubo mención es para la reforma del Derecho Civil. Mucho pedir en una jornada así.

Aparece la 'infraejecución'

Pero no fue solo Sánchez quien habló de posibles temas valencianos. Además de él solo lo hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien no citó la infrafinanciación pero sí las infrainversiones de los presupuestos en la C. Valenciana. "Son muy rácanos", espetó Rufián a Sánchez al indicarle que el Gobierno solo ha ejecutado el 40 % de las inversiones previstas en las cuentas anuales en 2021 en Cataluña y la C. Valenciana, a la cola ambas.