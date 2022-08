La posición del PP es clara. El real decreto ley de ahorro energético que aprobó el Consejo de Ministros el pasado lunes debe ser retirado en su totalidad y Pedro Sánchez debe convocar una conferencia de presidentes autonómicos para "pactar" unas medidas que sean fruto del consenso con las comunidades. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya ha dicho que eso no va a ocurrir y que seguirán adelante.

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser "completamente incapaz de llegar a los acuerdos más esenciales" y de gobernar a "golpe de decreto". En la línea de las demandas que ya expresó el pasado domingo Alberto Núñez Feijóo, el dirigente popular ha insistido este lunes en catalogar el real decreto ley de "improvisación", con "medidas incongruentes" e "inútiles", que provocan una "enorme inseguridad jurídica" y dejan a las pequeñas y medianas empresa en "una situación que es difícil de enmendar".

"El gobierno está a tiempo de enmendar sus errores. Sánchez ha acertado cada vez que ha dado marcha atrás y ha escuchado al PP. Para acertar lo que debe hacer es retirar este real decreto ley y y sentarse a dialogar", ha pedido Tellado antes de insistir en la imperiosa necesidad de que el presidente del Gobierno convoque una reunión con todos sus homólogos autonómicos.

Cita con Ribera y Maroto

Las palabras de Tellado han llegado cuando los consejeros de todas las comunidades seguían reunidos con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con la responsable de Industria, Reyes Maroto. Sobre esta cita, ha asegurado que no se trata de un "diálogo real", ya que el Gobierno mismo aseguró que el encuentro está pensado para resolver dudas y dejar claro que las medidas aprobadas son de obligado cumplimiento.

Tras esta reunión, Ribera ha asegurado que no retirarán el real decreto-ley y que las medidas que incluyen serán de obligado cumplimiento. Tellado, que no había escuchado aún la rotundidad de la vicepresidenta tercera, evitaba desvelar nada sobre la posibilidad de que el PP recurra el real decreto-ley ante el Tribunal Constitucional. "No me haga usted que renuncie a que el gobierno pueda escuchar al PP y acertar. Démosle el derecho a la duda", decía.

Menos han tardado en decidir dar este paso en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sí que presentará un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias tras la decisión del Ejecutivo nacional de no modificar ningún aspecto de la norma. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que "no se pueden hacer las cosas así" y la responsable autonómica de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha reiterado la necesidad de convocar una conferencia de presidentes y pactar medidas que no afecten al sector privado.