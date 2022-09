Después de que la ANC lanzara un ultimátum al Govern -"independencia o elecciones"-, ERC y Junts mantienen el fuego cruzado. El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha aprovechado la afluencia de independentistas a la manifestación para exigir a ERC constituir una dirección estratégica para "concretar" una hoja de ruta soberanista. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha replicado defendiendo la mesa de diálogo y denunciando los ataques a Esquerra durante la Diada.

Ambos dirigentes, en declaraciones a RAC-1, han exhibido sus notables diferencias. "No puede ser que todos los actores independentistas no nos sentemos a hablar", ha dicho Turull. "Nadie está contento de cómo estamos", ha admitido, y ha vuelto a subrayar que "así no podemos seguir", en el sentido de dejar abierta la puerta a que Junts salga del Govern. Con todo, el secretario general no ha concretado cuál sería la hoja de ruta ni tampoco ha dado por hecha la salida de su partido del Govern de coalición. Y ha mantenido la mano tendida: "Antes de dar un portazo, has de intentar solucionarlo".

En cambio, a la misma hora, en La 2 de TVE, la presidenta del partido, Laura Borràs, ha dejado la puerta abierta a la ruptura: "Es perfectamente posible que Junts deje el Govern porque hemos analizado los compromisos que adquirimos, y los queremos cumplir, y nacionalmente no se están cumpliendo", ha espetado. "A nadie le gusta estar en un Govern que es muy deficiente en lo que nos permite avanzar en el compromiso que tenemos con la ciudadanía", ha añadido.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha replicado a la ANC y a Junts y, en declaraciones a La 2, ha afirmado su formación descarta un adelanto electoral: "No consideramos que deba haber elecciones", ha afirmado, y ha lamentado las críticas: "Debe haber un mínimo de respeto". "Lo que debe hacer Catalunya y su Govern es gobernar, ayudar a la gente en el día a día y trabajar también para hacer posible la república catalana. No sé si es un ultimátum o no el aviso que hizo (la ANC), pero este Govern lo que hace es ayudar a la gente en el día a día y fortalecernos para el proceso de negociación", ha señalado.

Lejos del millón y medio

En respuesta a las exigencias de constituir una dirección estratégica, Rovira, ha explicado que los militantes republicanos estaban "desolados" por los ataques recibidos durante la jornada. La secretaria general de Esquerra ha defendido con vehemencia la estrategia del diálogo y ha advertido: "La independencia no la haremos sin ERC, no la haremos con este desgasta y este debate interno degradante, la haremos volviendo a las manifestaciones del millón y medio de personas, que nos llevaron a ganar", ha continuado. "Que nos expliquen cómo se hace la independencia ahora y nos pondremos a ello", ha retado la dirigente de ERC en relación a la exigencia de la ANC de llevar a cabo la independencia ya o convocar elecciones.