Alberto Núñez Feijóo: "El PSOE ha debilitado más al Estado que los independentistas"

Alberto Núñez Feijóo concede la entrevista el jueves, el día en que el Senado aprobó la derogación de la sedición y la rebaja de penas del delito de malversación. Admite que le ha costado desacostumbrarse a la comodidad de las mayorías absolutas en Galicia, donde siempre tenía el viento a favor. Ahora está en la oposición y, encima, Madrid es otra cosa. Tiene "un año" para reconquistar al votante que se les fue a Vox. "Un año" por delante, dice en más de una ocasión, pese a que lleve un tiempo pidiendo "elecciones generales ya".

Termina una semana convulsa entre las instituciones del Estado a raíz del recurso que presentó su partido. ¿Cuál es el balance de daños y beneficios de lo que ha ocurrido hasta esta semana?

Yo creo que ha sido una buena semana, porque se ha demostrado que el Estado de Derecho sigue funcionando en España, que tenemos un régimen democrático de pesos y contrapesos y que todos estamos sometidos al imperio de la ley. El Gobierno ha querido magnificar todo haciendo ruedas de prensa de medianoche y utilizando de forma torticera las instituciones.

¿Cómo?

Decir que la presidenta del Congreso o el presidente del Senado van a hacer una 'declaración institucional'… Eso es una declaración unipersonal, porque no reunieron a las mesas para pactar la declaración. ¿Y la del ministro [Félix] Bolaños, como si hubiese algo excepcional? A mí me pareció insólito interrumpir un canal de televisión pública [para ofrecer las comparecencias]. Insólito y peligroso. Lo han magnificado para no hablar de lo mollar. Es la primera vez en 200 años que se deroga un delito de sedición y es la primera vez que se rebajan penas por malversación de fondos públicos. Y esto había que envolverlo con una especie de crisis institucional que no existe. Es un comportamiento normal de las instituciones. Unos diputados hacen un recurso y a veces se estima y otras no.

Pero es un hecho insólito sobre otro hecho insólito, que es que el Consejo General del Poder Judicial lleva cuatro años sin renovarse.

Esto no tiene que ver con el poder judicial. Esto tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que lleva seis meses de prórroga, desde de junio. El Constitucional de la presidenta Emilia Casas [2004-2011] estuvo tres años de prórroga, 41 meses. Y dictó la sentencia sobre el Estatuto con una presidenta del Constitucional que estuvo de prórroga tres años. Y [Juan José González] Rivas estuvo de prórroga 18 meses. Por tanto, esta prórroga es, probablemente, una de las prórrogas más cortas de al menos de los últimos diez años.

En la etapa de Casas también estaba el PP en la oposición...

Pero es que yo me he sentado a la mesa [a negociar el CGPJ], el que no se ha sentado en la mesa es el Gobierno. Yo hice una propuesta en julio por escrito y ni acuse de recibo hubo. Se me llama solo cuando dimite el presidente del Supremo, en octubre.

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, volvió a instar este miércoles a todas las partes a “hacer lo necesario” para desbloquear el poder judicial y, después, cambiar el mecanismo de designación de sus miembros. Ni una palabra de la sedición ni de la malversación ni del TC. ¿Se da por aludido?

Mire, yo he intentado pactar. El objetivo del Gobierno es el Constitucional, no es el Consejo. Lo hemos visto desde que hemos empezado la entrevista: estamos hablando de la malversación, de la sedición y ya volvemos al CGPJ. Es sorprendente que el Gobierno haya cruzado la negociación del Consejo con la tramitación simultánea de la sedición y la malversación. ¿Eso es casualidad? Mi función principal es profundizar en la independencia judicial y en la despolitización de la justicia.

Pero Reynders no dice nada de esos temas y pide lo que pide.

Nosotros no hemos puesto en conocimiento del señor Reynders nada de esto. ¿No se dan cuenta de que hubo un engaño? ¿De que se intentaba decir que estaban a favor de la despolitización y a la vez se estaba reformando el Código Penal de autor con conductas que desaparecían del Código Penal para que políticos concretos se puedan presentar a las elecciones y queden exentos de las penas del Supremo? Yo le propuse al presidente negociar el Código Penal. La respuesta fue ‘no’. Y voy a decir una cosa que puede sorprender: yo prefiero los indultos a la modificación del Código Penal.

¿Por qué?

Yo no estoy de acuerdo con los indultos, pero tú puedes indultar a una persona y no desaparece el delito que ha cometido. Ahora ya no. Ahora se trata de decir que lo que se ha hecho no era un delito.

Sánchez asegura que lo hace para desinflamar Catalunya y para coser las heridas que dejó el ‘procés’. ¿Qué le parece esta estrategia?

Miren, el señor Sánchez, en mi opinión, ha dejado de gobernar hace tiempo y a lo que se dedica ahora es a resistir en el Gobierno. Los independentistas nunca han ocultado sus objetivos. Su objetivo es desgajar una parte del territorio de la nación española y su objetivo es, lo dicen ellos, un referéndum de autodeterminación y, por tanto, la independencia. No han engañado a nadie. Por eso nunca un presidente del partido socialista ha gobernado con independentistas en las Cortes. Y por tanto, desde ese punto de vista, el Partido Socialista ha debilitado más al Estado de lo que lo han hecho los independentistas. Porque, insisto, los independentistas no han engañado nunca a nadie. El que nos ha engañado ahora es Sánchez, porque concurrió a las elecciones diciendo cosas para las que fue votado: mantener el delito de sedición, agravar las penas por corrupción, que los jueces elijan a los jueces, por tanto, mayor independencia judicial, no indultar a los condenados por el ‘procés’... Y lo que ha hecho exactamente es lo contrario de todo lo que ha prometido. Y esto es debilitar al Estado.

¿Cuál es la derecha mediática y judicial que, según el Gobierno, le tiene a usted acorralado?

Yo la estoy buscando todavía, porque no la encuentro. También me han dicho que me han puesto las empresas aquí. Lo dijo el presidente del Gobierno. Y el miércoles me soltó: ‘Usted ha llegado muy lejos’. ¿Eso es una amenaza? Yo desconozco estos términos del lenguaje político. Decir que a mí me han puesto el Ibex, los que fuman puros en los restaurantes...

¿Qué piensa cuando escucha esos comentarios sobre los "cenáculos de Madrid"?

Yo creo que la legislación española prohíbe fumar en los restaurantes. Adicionalmente, yo no soy fumador, adicionalmente no sabía que había medios de derechas y de izquierdas... Parece ser que el señor Sánchez sabe perfectamente cuáles son sus medios y debe ser que los que no sacan buenos titulares de Sánchez no son sus medios. La utilización de los medios y del periodismo con fines partidistas se lo dejo al señor Sánchez, pero comprenderá usted que no creo que haya españoles que se crean esta falta de respeto hacia la inteligencia de los ciudadanos. A mí me ha elegido el PP en su conjunto y, que yo sepa, no había ningún empresario compromisario en el congreso del PP en Sevilla. Y también recuerdo que el señor Sánchez, hasta hace bien poco, iniciaba el curso político con unas grandes reuniones con el Ibex. Bueno, pues parece ser que en esta nueva etapa el señor Sánchez ha vuelto otra vez a lo de ‘ricos y pobres’, a lo de ‘empresarios buenos, empresarios malos’. En fin, el problema es que tenemos más de 13 millones y medio de españoles en riesgo de pobreza.

Hay gente de su espacio político que considera que su discurso ha perdido una cierta frescura, que el atrincheramiento madrileño le ha ido comiendo y que ahora parece alineado con uno de los bandos.

Yo he defendido la Constitución en Galicia todo el tiempo. Si usted habla con el nacionalismo gallego, le dirá que yo no he cambiado. Defiendo la unidad de mi país y el Estado de las autonomías y lo voy a seguir haciendo. Y he defendido, sin ninguna duda, la independencia judicial. Es que, si no, no me dedicaría a esto. Hace 45 días el delito de sedición no se iba derogar, hace 45 días el delito de malversación no se iba a tocar y hoy lo estamos aprobando en el Senado.

En sus discursos dice a menudo que es moderado, ¿pero es de moderados asegurar que Sánchez busca un cambio de régimen en España o compararlo con Orban?

Yo no he citado al señor Orban.

El miércoles, en el Senado, comparó la reforma del TC con lo que hacen los gobiernos de Polonia y Hungría.

Pero lo que ha dicho usted… (Pausa) ¿Pero usted se cree que el presidente del Gobierno puede llegar a la Cámara a decir que el Constitucional está a las órdenes del PP? Esa expresión es impropia de un presidente y lo reitero.

¿Usted dormirá tranquilo si tiene que meter a Vox en el Gobierno?

Buena pregunta. Está usando una frase de Sánchez con Podemos que acredita lo que ha venido pasando en los últimos años en España. Y es que España está viviendo una mentira electoral y esto es muy grave. A lo mejor la gente no le da importancia, pero yo me dedico a la política para que la verdad venza a la mentira. Si no, yo me voy de aquí. No tengo nada que ver.

No contesta…

Hemos sido muy coherentes siempre. Nosotros queremos gobernar en solitario. Lo hemos dicho de forma continua y no se nos ha creído. Lo hemos dicho en Galicia y lo hemos conseguido. Y también en Madrid, Murcia y Andalucía.

Pero a usted, según las encuestas, le puede pasar también lo que a Sánchez con Unidas Podemos.

La gente tiene dos posibilidades: o Sánchez o nosotros. No hay más. El electorado de Vox es un electorado que viene del PP y creo que lo podemos captar. Yo lo he captado en Galicia. Yo creo que esto se va a producir y lo que se produjo en Andalucía también es un hecho muy sorprendente: hay mucha gente del Partido Socialista que o no va a votar o vota al PP y nos da una mayoría absoluta. Aquí queda un año.

Vox sigue sin presentar candidato a la moción de censura… ¿Ha hablado con Santiago Abascal en estos últimos días?

Yo hablo con bastantes líderes y conté el primer contacto [con Abascal] por este tema, pero ya no voy a radiar ninguno más. Vox quiere una moción y a mí me parece que es blanquear al Gobierno. La mejor moción no es aquella en la que votan 350 diputados, es la de aquellos que votan en los 8000 ayuntamientos en España y las 14 autonomías.