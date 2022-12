La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido la "ejemplaridad" del Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana y lo ha desvinculado del caso Azud, ya que asegura que todas las personas relacionadas "no son ya miembros" del partido.

En declaraciones a la Agencia EFE, Montero ha pedido "dejar actuar a la Justicia" con el caso Azud, que investiga una presunta trama de sobornos y comisiones ilícitas en Valencia, incluyendo una supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE para las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007.

"Las personas que están siendo llamadas o imputadas no son ya miembros del partido socialista y por tanto no guardan con nosotros ningún tipo de relación en este momento", ha dicho en referencia a casos como el del exgerente del PSPV-PSOE Francisco Martínez, que ha admitido en su declaración como testigo que una empresa constructora se hizo cargo de parte de los gastos electorales de 2007.

La número dos del PSOE ha expresado su "absoluta colaboración" con la Justicia en este caso, sobre el que asegura que no tiene "criterio" para calificarlo como un posible caso de corrupción, y ha subrayado la "ejemplaridad" del actual Gobierno autonómico encabezado por el socialista Ximo Puig.

"Es un presidente que yo creo que ha sido un ejemplo de cómo se tiene que practicar en nuestro país una política autonómica que preserve la sanidad, que preserve la educación, a pesar de la dificultad que tiene Valencia respecto al modelo de financiación autonómica", ha añadido.

Por ello, considera que hay que "diferenciar absolutamente" la actuación del Gobierno de Puig de los "comportamientos de personas que han podido estar inmersas en una investigación que tiene que continuar su curso".

Montero ha insistido en ofrecer la "colaboración" del PSOE para que "se esclarezcan todas las cuestiones que se tengan que esclarecer" con el caso Azud.

"Y que todos aquellos que no hayan contribuido y que no hayan respetado la legalidad vigente paguen por ello, como no puede ser de otra manera en un partido que ha hecho siempre bandera de la lucha contra la corrupción como es el partido socialista", ha sostenido.

Preguntada sobre la repercusión electoral que el caso Azud pueda tener en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, ha respondido que a "algunos les interesa estar aireando todas estas materias justamente para perseguir ese objetivo", en alusión al PP.

Por su parte, la ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha declarado a los medios en Zaragoza que lo único que sabe del caso Azud es que está "en fase de instrucción".

No obstante, ha recalcado que "frente a cualquier posible caso de corrupción el PSOE siempre ha mostrado una contundencia absoluta" y asegura que así van a "seguir siendo".