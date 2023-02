Un testigo ha asegurado en el marco del juicio que se sigue contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias -conocido como El Pequeño Nicolás'-, acusado de acceder en 2014 a información de carácter "confidencial" en bases de datos policiales, que el joven "alardeaba" de tener acceso a datos de matrículas.

El hombre ha comparecido -junto a otros testigos- durante la tercera sesión del juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid contra Gómez Iglesias, dos policías municipales, un guardia civil y el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía pide 9 años y 9 meses de prisión para Gómez Iglesias por presuntos delitos de integración en grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, entre otras. Le acusa de facilitar a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación para que éstos -aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid- accedieran a dichas bases la información y le facilitaran más datos a cambio de promesas y/o remuneraciones económicas.

El empresario, que ha declarado por videoconferencia, ha relatado cómo conoció a El Pequeño Nicolás en 2014 en Madrid y cómo "él alardeaba de que tenía acceso a todos estos sistemas", en referencia a bases de datos con información de matrículas.

Ha asegurado que Gómez Iglesias le impresionó, que el joven además de contarle que era "colaborador del CNI" le llamó un día para decirle que tenía información sobre en qué coche iba, sus datos de matrícula y otros datos personales. "Me sorprendió bastante, la verdad", ha dicho.

Según ha narrado, Gómez Iglesias le presentó a varias personas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Club Puerta de Hierro. "Quería estar en ese círculo. Me pareció una persona interesante. Conocía a todo el mundo, directivos de empresas le saludaban y hablaban con él como si le vieran todos los días... Al principio no le creí, pero al recogerme en coche oficial y ver eso, ya sí", ha añadido.

El testigo entregó 15.000 euros

En el marco de su declaración, el hombre ha indicado que El Pequeño Nicolás le pidió unos 15.000 euros para una colecta organizada para ayudar a la Casa Real en los procedimientos legales que había en marcha sobre algunos de sus miembros. Según ha dicho, le entregó el dinero al joven y luego le pidió que se lo devolviera, aunque ha reconocido que no denunció los hechos ante los tribunales.

Ante dicha declaración, el tribunal ha formulado una serie de preguntas al testigo: "¿Le pidió dinero para ayudar a la Casa Real? ¿A quién? ¿Al rey emérito?", "¿Y usted se lo creyó?", "¿Pero sabe qué edad tenía?". El hombre ha asegurado que sabía que Gómez Iglesias rondaba los 20 años, pero ha insistido en que se sorprendió por sus contactos y por la información que manejaba.

Durante la sesión de este miércoles, también ha declarado otro testigo: un ciudadano, cuyos datos fueron consultados en 2014 por algunos de los investigados en bases policiales. El hombre ha asegurado que no conocía a El Pequeño Nicolás, que solo había sabido de él por la televisión. Y ha indicado que desconocía que se hubiese realizado dicha consulta. "Yo no me he enterado de nada eso", ha dicho.

Además, otro testigo ha narrado al tribunal cómo en mayo de 2014 llamó a Gómez Iglesias, al que ha señalado como "conocido", toda vez que agentes de la Policía le pararon en un control rutinario. Ha asegurado que aquella madrugada le multaron, pero no ha recordado más detalles de aquel incidente. En el sumario de la investigación, consta que el testigo agradeció a El Pequeño Nicolás: "Fran muchísimas gracias por todo. La Policía al final se ha rallado y no ha pasado nada (...) Solo me pusieron una multa por la ITV".

A su vez, ha declarado como testigo un policía municipal --ahora jubilado-- que fue compañero de los dos agentes municipales que se sientan en el banquillo de los acusados. Según ha señalado, solía consultar datos de matrículas como parte de sus funciones. "Era una labor que hacíamos todos los días. Muchos compañeros nos lo pedían a diario", ha dicho.

Al margen, un agente destinado a la Casa Real ha comparecido para explicar que es "normal" pedir datos y consultar matrículas cuando trabajaba de paisano o cuando estaba libre y veía "algo raro".

El juicio continúa el viernes

Al término de la sesión, el tribunal ha acordado suspender las declaraciones de testigos previstas para mañana jueves y pasarlas al viernes, cuando también se espera que comparezcan los acusados y los peritos. El lunes será el momento de que las acusaciones presenten sus informes.

Está previsto que ese día quede visto para sentencia el juicio en el que 'El Pequeño Nicolás' se enfrenta a una petición de prisión de 9 años y 9 meses por parte de la Fiscalía. La Asociación de Policía Municipal Unificada le pide 23 años de prisión, mientras que el Ayuntamiento de Madrid le reclama hasta 10 años de cárcel. La Abogacía del Estado y Podemos han desistido.

En este procedimiento, el Ministerio Público solicita 8 años y 6 meses de prisión para los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos. Además, reclama 2 años y 8 meses de cárcel para el guardia civil Francisco Javier Sánchez López por pertenencia a grupo criminal, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Y pide una multa de 4.500 euros para el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, por un presunto delito de violación de secretos.