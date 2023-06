Fin del serial. El Parlament ha retirado finalmente el escaño de diputada a la presidenta suspendida, Laura Borràs, y ha convocado un pleno extraordinario el viernes que viene para escoger la nueva presidencia de la institución. Así lo han acordado la Mesa de la Cámara catalana que se ha reunido de urgencia esta misma tarde, tras recibir la notificación del Tribunal Supremo, que desestimaba la petición del Parlament de suspender de forma cautelar la retirada del escaño ordenada por la JEC. Solo la secretaria segunda de la Mesa, la diputada de Junts Aurora Madaula, ha votado en contra de dejar a Borràs sin acta, al considerar que era una "persecución" y una "injerencia".

Justamente ha sido Madaula, del circulo próximo a Borràs, quién ha salido a valorar la decisión. Como era previsible, ha optado por un tono duro contra Esquerra, a quién acusa de acatar a la JEC, y ha evitado poner ningún nombre del posible sustituto sobre la mesa. Madaula, que en su día planteó la posibilidad de renunciar al cargo a modo de protesta, ha asegurado que tiene que ser Borràs quién decida como proceder y designe a su sustituto. "Primero hay que informar a la presidenta y escuchar que quiere hacer ella", ha asegurado.

Periplo judicial

"Se ha llegado hasta el final", aseguran fuentes parlamentarias republicanas, que dan por hecho que tras la interlocutoria del Supremo, el Parlament ya no tenía más margen de maniobra. Dilatar más la decisión, aseguran, podría llevar a la vicepresidenta Alba Vergés a incurrir en un delito de desobediencia. Los republicanos aseguran que el desenlace ha sido pacto con Junts, aunque desde la formación de Laura Borràs niegan este extremo.

A mediados de abril, la Junta Electoral ordenó declarar inelegible y retirar el escaño a Borràs, tras ser condenada a 4 años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Fue entonces cuando empezó un periplo de recursos y peticiones de medidas cautelares, que han ido postergando la ejecución final, que ya se preveía que no sería otra que la retirada definitiva del acta, como ya pasó con los casos de Quim Torra y Pau Juvillà, este último bajo la presidencia de la propia líder de Junts.

Borràs está suspendida como presidenta desde julio del año pasado y su condena aún no es firme. Sin embargo, la LOREG considera que incurren en una situación de inelegibilidad sobrevenida -y deben perder su escaño- aquellos diputados que sean condenados por delitos contra la administración pública, como es el caso del delito de prevaricación. El reglamento del Parlament, en cambio, considera que si no hay sentencia firme no se debe proceder a dejarla sin acta. De aquí que la mayoría independentista de la Cámara decidiera recorrer la decisión -como también se hizo en los dos precedentes-, alegando que había que defenderse la soberanía de la Cámara.

Sin embargo, este pasado lunes hubo la estocada definitiva. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acordó no dar la razón al Parlament, que pedía anular de forma cautelar la orden de la JEC, por lo que mantenía vigente la obligación de la Cámara de retirarle el acta. Este mismo jueves, la Cámara ha recibido la orden del alto tribunal y, según fuentes de ERC, ya no era posible dar ningún paso más para mantenerle el escaño.

La dirigente de Junts está condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.