El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias se ha referido al caso 'Neurona' como una práctica de 'lawfare' y espera que Podemos emprenda acciones legales después de que este mismo martes el caso haya sido archivado tras tres años de investigación.

El juez de Madrid a cargo el denominado 'caso Neurona' ha decretado el archivo de la investigación al no ver delitos en los trabajos que la consultora mexicana que da nombre al procedimiento realizó para Podemos en el marco de la campaña a las elecciones generales de abril de 2019.

Para Iglesias el cierre de la causa supone un "retrato del poder y de la democracia en España" y ha asegurado que "nadie puede negar que no haya lawfare en España y que esto ha sido una praxis sistemática contra Podemos".

Asimismo, ha criticado la "corrupción" en el periodismo y en la judicatura insistiendo en que en España "cuando hay una fuerza que amenaza sus intereses, está dispuesto a violar su legalidad", ha manifestado en una entrevista este martes en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Preguntado por si el partido tomará acciones legales tras tres años de investigación, Iglesias ha dicho que lo desconoce pero espera que así sea.

El fundador de Podemos ha lamentado lo "duro" que ha sido este proceso no solo a nivel personal, sino también político. "La situación en la izquierda a día de hoy ha planteado que puede existir una izquierda a la que no le hagan lawfare. Hay dos izquierdas en España: una a la que le hacen lawfare y otra a la que no", ha manifestado.

"Nos han hecho mucho daño, sufrir mucho, pero en política lo que no te mata te hace más fuerte. Llevan intentando enterrar a Podemos mucho tiempo, pero dentro de muy poquito se van a dar cuenta de que han hecho a Podemos mucho más invulnerable", ha advertido.