Nueva advertencia de Junts al PSOE. La formación independenista ha avisado de que votarán en contra de la medida de gracia si no se incluyen todos los cambios que llevan semanas reclamando. Fuentes de la dirección de JxCat han advertido de que pese a que siguen las negociaciones "hasta el último minuto" con el PSOE para ampliar el perímetro de la ley y evitar que determinados jueces eviten su aplicación, el partido está en el "no" a la ley, lo cual provocaría que el texto diera un paso atrás y regresara a la comisión de Justicia del Congreso. "No puede quedar gente fuera de la amnistía, ni por supuesto el 'president'", apuntan fuentes del partido. En su intervención en el debate, la portavoz de Junts Míriam Nogueras, ha aducido que la ley tiene "agujeros" por los que "la justícia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado".

Nogueras ha cargado contra una "amnistía en diferido", por lo que ha exigido al Gobierno que acepte las enmiendas de Junts (ampliar el perímetro temporal de la amnistía y eliminar la referencia al terrorismo como excepción, entre otras) o que se dedique a "combatir a los jueces que -a juicio de Nogueras- ser revelan contra el Estado de Derecho". El discurso de la portavoz ha sido incluso desafiante hacia el cumplimiento de los acuerdos de investidura por parte del presidente del Gobierno. Y ha insistido: "No nos dejaremos llevar por el debate estético, mantendremos la posición". Al tiempo, ha mantenido la voluntad negociadora. Las condiciones A través de un comunicado emitido a mediodía, el partido ha precisado que las modificaciones que proponen buscan blindar la amnistía ante posibles intentos de "boicot" por parte de "diversos estamentos judiciales". Su 'no' a la norma provocaría que esta regresara a la comisión de Justicia, donde se reiniciarían las negociaciones para enmendar la ley. Tras la reunión de la dirección ejecutiva del partido, celebrada este martes por la mañana, la formación independentista se ha mostrado tajante sobre hacia dónde deben ir las negociaciones con el PSOE: "Junts siempre ha defendido que la ley de amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera". Sigue habiendo negociaciones, añade el comunicado, y JxCat negociará "hasta el último minuto para introducir cambios para alcanzar estos objetivos", pero si estas modificaciones "no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley", advierte. Sin embargo, Junts hace alusión a esta vía radical, la rechazar el texto en la votación final, porque cuenta con un as en la manga y es que la norma no decae, sino que regresará a la comisión de Justicia, donde se abrirán de nuevo las negociaciones para introducir cambios en la ley en un plazo máximo de un mes. Las propuestas Entre los cambios que plantea y que podría votar este martes el PSOE en su totalidad, Junts insiste en eliminar cualquier mención al terrorismo de las exclusiones de la ley. Ahora mismo solo se excluyen aquellos actos en los que haya "intención directa" de atentar contra los derechos humanos. Además, los posconvergentes han acordado dos enmiendas con el PNV que también mantienen vivas hasta el pleno de esta tarde. Una de ellas modifica el artículo 1 para intentar incluir conductas "atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito". Esta redacción podría hacer referencia al caso de Laura Borrás.