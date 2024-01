La paralización de la amnistía en el Congreso ha cogido al president de la Generalitat, Pere Aragonès, de viaje institucional en Bruselas. Este miércoles ha lamentado que la norma encallara este martes y ha pedido una "reflexión por parte de todos los partidos políticos". Pese a que ha evitado focalizar explícitamente en Junts, en el Palau de la Generalitat consideran que los posconvergentes son los principales responsables de la situación. Además, el president ha lanzado esta advertencia: "La ley de amnistía es una ley necesaria y no debe ser puesta en riesgo".

Aragonès se ha expresado así tras reunirse con el lehendakari Iñigo Urkullu en el Parlamento Europeo, donde ambos han acudido para participar en una conferencia sobre autodeterminación. El president no quiere polemizar en público con Junts porque considera que no servirá para solucionar el problema, pero sí que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" para retomar las negociaciones para que la amnistía pueda ver pronto la luz. "La necesitamos para poder acabar con el dolor que están sufriendo centenares de personas en Cataluña, 1.200", ha dicho.

En el Govern el freno a la amnistía genera preocupación porque creen que se está "entrando en zona de riesgo para la aprobación de la propia ley". Y no solo preocupa porque complica la vida a los investigados y condenados en causas del 'procés', sino también porque contribuye a enrarecer la legislatura tanto en el Congreso como en el Parlament. Fuentes próximas a la presidencia de la Generalitat insisten que la ley, tal y como está ahora, "es robusta", por lo que no entiende por qué Junts la ha frenado.

Uno de los argumentos que han dado los posconvergentes para argumentar su voto de rechazo es que la ley no garantiza que todos los afectados por causas del 'Procés' sean amnistiados. Desde del Govern replican que "no pueden abarcarse todos los escenarios que se vayan construyendo desde el poder judicial". Es decir, el ejecutivo catalán consideran que siempre habrá jueces -como el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón- con ganas de poner en entredicho la norma, pero que la solución no es hacerla encallar, sino aprobarla y luchar por su aplicación caso a caso.