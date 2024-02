El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido apartar al juez del caso Volhov, sobre el supuesto apoyo de Rusia al procés, por su "delirante persecución" al independentismo y reclama que se investigue su entrevista a una televisión alemana, en la que habló sobre esta causa que instruye.

El abogado Gonzalo Boye ha presentado un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso EFE, en el que en nombre del investigado Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont, plantea la recusación del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por su "falta de imparcialidad", que cree acreditada en su entrevista, y la "grosería" en sus interrogatorios.

Aguirre habló de la supuesta injerencia de Rusia en el procés en una entrevista emitida el pasado lunes en el informativo Tagesschau, del consorcio de televisiones públicas alemanas, el mismo día en que dictó un auto en el que insistía en los contactos de Puigdemont con el Kremlin, lo que podría acarrear un delito de traición, no incluido en la propuesta de ley de amnistía del PSOE.

Según Boye, que es abogado tanto de Puigdemont como de Alay, el juez Aguirre ha tenido una actuación "grosera y esperpéntica" que "no solo destruye la apariencia de imparcialidad, sino que resulta perjudicial para la función jurisdiccional", por lo que ve "imposible" que "siga un minuto más malgastando los recursos públicos en una delirante persecución de marcado carácter prospectivo y clara orientación política".

El abogado de Puigdemont denuncia que el juez "se permite el lujo" de conceder una entrevista a la televisión pública alemana en la que se pronuncia sobre el procedimiento que está instruyendo, "sin el más mínimo viso de imparcialidad ni pudor", con el "exclusivo fin" de generar un relato "que le sirva para seguir sosteniendo una delirante versión de algo que jamás ha existido", en referencia a los contactos con supuestos emisarios rusos para recabar apoyos para el procés. Con esta entrevista, según el escrito, el juez Aguirre ha demostrado una pérdida absoluta de imparcialidad" al hablar sobre cuál es su "tesis persecutoria".

Además, apunta a que ha existido en este caso una "maniobra perfectamente orquestada" para que coincidiera la emisión de la entrevista con la de su auto del pasado lunes, en que prorrogaba seis meses más la investigación, tras insistir en que Puigdemont y su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

El juez dictó la prórroga de la causa la víspera de que el Congreso tumbara en una votación la ley de amnistía que, de acuerdo con la propuesta del PSOE, excluiría no solo los delitos de terrorismo, sino también los de traición o contra la paz o la independencia del Estado, ambos competencia de la Audiencia Nacional.

En su escrito, el abogado de Alay pide que se emita una orden europea de investigación para recabar de la televisión pública alemana los originales de la entrevista con el juez Aguirre y que se concrete la fecha en que se grabó, dónde y quién participó en ella y se tome declaración al corresponsal del canal para que explique cuándo se enteró y por qué vía de su existencia. "Más temprano que tarde se demostrará que la entrevista ni tan siquiera fue casual ni un acto de irresponsabilidad impropio de quien ejerce la función jurisdiccional, sino algo bastante más serio, un concierto previo", apunta Boye.

"Débil y cobarde"

Paralelamente, el escrito también se refiere a las "groseras" manifestaciones que el juez Aguirre profirió durante el interrogatorio a otro de los investigados, el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, en mayo de 2022, en el que según Boye intervino "sin rubor, decoro ni el más mínimo respeto a su propia función jurisdiccional". En concreto, según ha revelado este jueves el digital elmon.cat, durante el interrogatorio Aguirre hizo comentarios sobre Puigdemont con términos como "débil y cobarde", afirmó que tras la votación de la DUI en octubre de 2017 el expresidente "marchó en el maletero de un coche en un estado de pánico" y que los independentistas "necesitaban tanto a los Mossos como a los 10.000 soldados rusos para 'controlar el territorio".

"Pocas veces se ha contado con una prueba tan evidente de la falta de imparcialidad, pero, en este caso, unida a un nivel de grosería impropio de la función que desempeña y que, además, acude a lugares comunes del peor de los machismos atávicos", apunta Boye, en alusión a los comentarios del juez a raíz de la expresión de Terradellas de que Puigdemont "se cagó en las bragas".

En su recurso, Boye admite que el juez es "sin duda, soberano en su fuero interno para pensar, o no pensar, lo que considere más oportuno", ya que en una sociedad democrática "sería inasumible pedir que los jueces, al igual que el resto de los ciudadanos, no tengan una opinión política e incluso ideológica concreta". No obstante, advierte de que en una sociedad democrática se "exige" que la opinión de un juez "no se haga pública sin esperar las consecuencias legales, porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar", por lo que insiste en que Aguirre debe ser apartado de la causa.

Para el letrado, las manifestaciones del magistrado "no solo acreditan su interés en el pleito, sino su absoluta falta de imparcialidad y de decoro, en particular adelantando su postura frente a los investigados".