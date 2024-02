Podemos ve insuficiente la dimisión de Ábalos como "chivo expiatorio" del 'caso Koldo' y exige al PSOE que explique "quién lo sabía"

Podemos añade presión al PSOE por la presunta corrupción en los contratos de emergencia durante la pandemia tras las últimas informaciones del 'caso Koldo' y defiende que no basta con la eventual dimisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El partido de Ione Belarra ha planteado este lunes la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para investigar todos los posibles casos tras la detención la semana pasada de Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor personal del exministro, por haber presuntamente recibido mordidas en la venta de mascarillas durante los peores compases de la crisis sanitaria. Los morados han interpelado directamente al PSOE, al considerar que es "el primer interesado" en esclarecer "quién sabía que había corrupción en ese momento". La petición llega al mismo tiempo en que el PSOE anunciase también su intención de registrar una comisión de investigación parlamentaria.

La coportavoz del partido, Isa Serra, ha hecho un llamamiento este lunes en rueda de prensa "al conjunto del bloque democrático" para crear "una comisión para investigar la corrupción durante la pandemia, los contratos de emergencia que se hicieron y si hubo comisiones en todos los contratos". Para registrar dicha petición se necesitarían dos grupos parlamentarios o el 20% de los diputados de la cámara, aunque está por ver si la propuesta de los morados decae una vez que el PSOE ha activado la maquinaria para registrar su propia comisión de investigación, en un intento por desactivar a la oposición. Sumar ya ha mostrado su apoyo a la comisión de los socialistas, según ha confirmado su portavoz, Ernest Urtasun, en rueda de prensa.

NO BASTA LA DIMISIÓN

Serra ha llamado abiertamente al Partido Socialista a unirse a esta petición y ha puesto el foco en las responsabilidades colaterales más allá del propio Ábalos, situando como una de las cuestiones clave el quién estaba al tanto de esas supuestas irregularidades dentro del ala socialista del Gobierno, del que entonces formaban parte. "El PSOE debería ser el primer interesado en dilucidar qué ocurrió, en que se rindan cuentas, en saber quién sabía que había corrupción en ese momento y que el dinero robado a la ciudadanía vuelva a las arcas públicas".

En Podemos dicen no conformarse con la eventual salida de la política de Ábalos y apuntan a que la respuesta debe trascender al todavía dirigente socialista para ver hasta dónde llegan las presuntas implicaciones del Gobierno: "La solución no es solo que dimita el señor Ábalos", ha expresado Serra, que ha apuntado a que la mejor respuesta "no consiste en buscar un chivo expiatorio, sino en que se investigue todo lo que sucedió, quién lo sabía y que se asuman responsabilidades".

La también líder de Podemos en la Comunidad de Madrid ha considerado que las prácticas del asesor de Ábalos constituyen un "grave caso de corrupción", que tiene un "enorme coste para la ciudadanía en términos democráticos y un enorme coste para las arcas públicas". "Y más grave aún porque este caso se hizo durante el momento más difícil que estábamos pasando con la pandemia, aprovechándose de la situación de emergencia con contratos que no tenían la misma concurrencia y publicidad que otros", ha continuado Serra, que ha proseguido advirtiendo que "la corrupción es una seña de identidad del bipartidismo y en Podemos tenemos tolerancia cero".

Quien sí ha pedido abiertamente la dimisión de Ábalos ha sido IU. Su secretario de Organización, Ismael González, ha señalado que “hay una responsabilidad política, que va más allá del procedimiento judicial” y que este último “está dañando" ya al conjunto del Gobierno de coalición que gestionó la pandemia. Una gestión "que fue muy buena y salvó a millones de personas”, ha señalado. Con este pretexto, el partido antes dirigido por Alberto Garzón ha urgido al socialista a asumir sus responsabilidades. "El exministro y diputado Ábalos tiene que dimitir, evidentemente, y dejar su escaño de forma inmediata”.