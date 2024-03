Patxi López: "Confío en Torres, no voy a sacrificar a gente en el patíbulo"

El partido no pasa por su mejor momento salpicado por el caso Koldo. ¿Diría que es de las crisis más grandes de la formación en los últimos años?

Más grande no. Pero un socialista no es compatible con la corrupción y, por lo tanto, cuando dentro de nuestras filas aparece un caso, nuestra gente no puede soportarlo y está dolida. Estamos muy dolidos, pero también estamos viendo cómo el partido ha reaccionado de manera inmediata y tajante. Hemos hecho tres cosas fundamentales. Una es decir que vamos a colaborar con la justicia en todo y que toda la información y toda la documentación que tengamos, tanto nosotros como el Gobierno, va a estar a disposición de la justicia. La otra es que hemos ido a la asunción de responsabilidades y a aquellos que están en el sumario los hemos apartado del Partido Socialista. Incluso hemos pedido su acta de diputados, aunque en vez de entregarla se haya ido al grupo mixto, pero hemos asumido esa responsabilidad. Y lo tercero, hemos dicho que tenemos transparencia absoluta y hemos puesto en marcha la creación de una comisión, en el Congreso de los Diputados, para que se vean todas las contrataciones públicas de la Administración General del Estado para la compra de material sanitario durante la pandemia. Además, queremos ver cómo se ha hecho en otras partes para ver si hay que cambiar la legislación de contratación del Estado. Es decir, hemos reaccionado de manera contundente. Cosa que otros que nos achacan todos los males del infierno nunca hicieron.

El partido ha respondido, pero la realidad es que cada día salen informaciones nuevas con nuevos implicados...

Una cosa es la realidad y otra cosa son las informaciones tendenciosas, que también las hay. Nosotros actuamos sobre la realidad, no sobre el ¿y si pasara? Si hubiera otros cuestiones, actuaremos de la misma manera. Pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, estemos convirtiendo este caso, el caso Koldo García, en el caso Francina Armengol, que es lo que pretende el Partido Popular. Me parece un absoluto despropósito que la persona que aparece con nombres y apellidos en el sumario, que es el señor Miguel Tellado, pida la dimisión de quien no aparece y pida explicaciones al gobierno de Francina Armengol. No todo vale. Este es el caso de Koldo y aparece el nombre de Miguel Tellado y un tal Alberto. No aparece Francina, ni aparece Ángel Víctor, ni aparece nadie más. Y, por lo tanto, hemos actuado sobre lo que hay.