Salvador Illa: "Basta ya de azuzar las divisiones en la sociedad catalana"

El líder y candidato del PSC, Salvador Illa, continúa replicando en actos de pequeño formato la esencia del mensaje que trasladó este jueves en la conferencia ante un concurrido auditorio para explicar su proyecto para Cataluña si es escogido presidente. Este sábado, desde Igualada, ha pedido que se ponga en foco de las elecciones del 12 de mayo en la priorización de los servicios públicos y no en el conflicto territorial. "Basta ya de azuzar las divisiones en la sociedad catalana", ha espetado en referencia al referéndum que defienden los independentistas. El dirigente ha advertido del riesgo de bloqueo si se mantienen los vetos cruzados de ERC y Junts a pactar con los socialistas.

Con la amnistía concedida, ha hecho hincapié, es momento de "pasar página" a todas aquellas propuestas que, a su juicio, son "divisivas". "Vamos a poner el acento en el sustrato común que nos une", ha insistido, además de prometer que si es él quien está al frente del Govern su agenda se centrará en cómo afrontar la sequía -ha prometido que lo primero que hará si alcanza la Generalitat es aprobar un decreto ómnibus para que se inviertan 3.500 millones para combatir la escasez de agua-, la educación, la sanidad y las energías renovables. "Son las cosas que importan después de 10 años perdidos", ha sentenciado.

Ni vetos ni parálisis

De nuevo, ha reiterado que él no pone vetos ni a los acuerdos con ERC ni con Junts. "No me gustan los vetos, prefiero tender la mano", ha afirmado. Aunque sí que esta semana ha pedido a todos los partidos "claridad" para que expliciten que no se va a pactar con la extrema derecha de Vox o de Aliança Catalana. El líder del PSC ha pedido a los independentistas "actitud de colaboración" y no de "confrontación" pensando en el día después del 12 de mayo, donde el riesgo de bloqueo es alto, a juzgar por los pronósticos de las encuestas y por las declaraciones cruzadas entre candidatos. "La confrontación nos lleva a la parálisis", ha advertido Salvador Illa.