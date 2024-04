Las asociaciones minoritarias de jueces se plantan ante la paralizacion del voto telemático para gobernar órganos clave

Las asociaciones de implantación más minoritaria entre los jueces - Juezas y Jueces para la Democracia , Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente - pretenden dar la batalla frente a lo que consideran una maniobra desde los sectores más conservadores de la carrera para abortar un cambio que facilitaría su entrada a partir del próximo mes de noviembre en las salas de gobierno del el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia, unos órganos clave en la gobernanza del poder judicial que actualmente se encuentran mayoritariamente en manos de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

La solución la encuentran en la implantación del voto telemático, que evitaría situaciones como las actuales en las que se producen delegaciones de voto de unos compañeros en otros que a juicio de los reclamantes no garantizan la emisión personal, libre, igual, directa y secreta de los sufragios. Por ello se han dirigido por carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, reclamando que la transición al nuevo sistema, en la que se venía trabajando en los últimos meses, no se vea retrasada. De no garantizarse una mejora del procedimiento, advierten que impugnarán los resultados.

Las tres asociaciones recuerdan que el 6 de septiembre de 2023 la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de esta solicitud y ordenó recabar informe del Gabinete Técnico, que en octubre de ese año emitió informe jurídico favorable a dicha posibilidad. Ya en noviembre, la Comisión Permanente aprobó ese informe y dio traslado a los presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, en los que la Asociación Profesional tiene mayoría, y que desde donde se ha advertido de que el cambio no puede hacerse sin reformar antes la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si se adopta este criterio, no se llegará a tiempo para las elecciones de noviembre.

Para estas tres asociaciones, sin embargo, el artículo 151 de la ley orgánica que regula las elecciones a salas de gobierno "no exige el voto presencial". "Solo exige que el voto sea personal, libre, igual, directo y secreto, cosa que se consigue con el voto telemático", añaden en su carta al órgano de gobierno de los jueces.

"En cambio, el voto telemático sí asegura el anonimato y con este método el elector puede comprobar que el voto se ha recibido sin modificación por la junta electoral", resumen para concluir que "nadie que trabaje en pro de la obtención de un modelo democrático irreprochable de elección habría de estar en contra de un voto telemático como el previsto", agregan.