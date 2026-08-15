Benicarló inicia la cuenta atrás para sus fiestas patronales

Benicarló ultima los preparativos para vivir, dentro de una semana, uno de los momentos más esperados del verano. Del 22 al 30 de agosto, la ciudad celebrará sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, Santa María del Mar y Santos Abdón y Senén, con una programación que reunirá más de 200 actos dirigidos a todos los públicos.

La música volverá a ocupar un lugar destacado en unas fiestas que combinarán conciertos, espectáculos, gastronomía, festejos taurinos, tradiciones y las propuestas organizadas por las peñas. Durante nueve días, distintos espacios de Benicarló acogerán actuaciones en directo prácticamente cada noche.

Entre las novedades de esta edición destaca el ciclo Bajo la luz de las velas, que se celebrará en el claustro del Convento de las Monjas Concepcionistas Franciscanas, recientemente adquirido por el Ayuntamiento. De este modo, del martes 25 al sábado 29, a las 23.00 horas, este singular espacio acogerá actuaciones de música y poesía en directo.

Los conciertos

La programación musical se completará con actuaciones de nombres tan conocidos como Duncan Dhu, Los Rebeldes y Pepet i Marieta, además de la orquesta La Misión. También habrá una gran fiesta dedicada a la música de los años noventa, con artistas como Rebeca, Raúl, Ku Minerva y Double Vision.

Los festejos taurinos volverán a ser otro de los grandes protagonistas. Y es que el municipio del Baix Maestrat mantendrá su tradición con cinco jornadas de bous a la mar, dos noches de bous embolats, una jornada de plaza cerrada y un bou capllaçat.

A todas estas propuestas se sumarán las actividades impulsadas por las Peñas de Benicarló, tanto durante el día como por la noche, los tardeos de El Catxull en la plaza de la Constitución, la Feria de Artesanía y el Mercado Medieval, entre otros.

La programación se completa con numerosas propuestas familiares, juveniles y tradicionales que convertirán las calles y plazas de Benicarló en el escenario de unas fiestas pensadas para disfrutar a cualquier edad. Nueve días y más de 200 actividades marcarán una nueva edición de las Fiestas Patronales que ya encaran su recta final de preparativos.