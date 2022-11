"Pokémon es nuestro dios", dirían los millones de fans de este videojuego, manga, cartas, serie de televisión... un 'crossmedia' en toda regla. E Israel Mallén es su profeta, añadiríamos. No en vano, este castellonense de 26 años, criado en el Camí La Plana, en plena Marjaleria, y 'golpeado' de lleno en su niñez por el 'efecto Pokémon', es el autor de lo que podríamos considerar como la 'Biblia' de este fenómeno social y cultural que nació en el 1996, como nuestro protagonista.

"Siendo del 96 fue imposible escapar de la 'pokemanía', recalca Israel, que la pasada semana vio como salía a la venta su guía sobre la saga, 'Generación PKMN', sin duda la más completa de las editadas en España sobre el fenómeno Pokémon y buscada a partir de ahora por los coleccionistas de todo el mundo.

"Esto no deja de ser el sueño de un chaval de Castelló que lleva toda la vida jugando a Pokémon", sostiene Israel, licenciado en Periodismo por la UJI y que actualmente trabaja como PR ('public relations') en Catness Games, un estudio de videojuegos de Castellón con el que ganó el premio a Mejor Empresa y contribuyó a uno de los cinco proyectos ganadores de los Premios Órbita del CEEI de Castellón. Antes estuvo en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Castelló y en medios especializados de videojuegos como 'Games Tribune Magazine' o 'MeriStation

¿Qué es 'Generación PKMN'?

Durante las 340 paginas de 'Generación PKMN', Israel Mallén hace un repaso pormenorizado al legado de Pokémon, desde la primera a la octava generación, qué aportó cada una de ellas, cómo evolucionó la saga entre regiones y cómo su público y sus creadores han crecido a lo largo de un cuarto de siglo.

"Pokémon ha estado en las consolas, en la televisión, en los cromos y en las jugueterías desde que tengo uso de razón. Cuando tenía 6 años, Papá Noel me trajo una Game Boy Advance SP con Pokémon Oro. Desde entonces, nunca he dejado de jugar a la saga", dice Israel para explicar su pasión por esta saga 'crossmedia' nipona. "Pokémon no solo me hizo feliz de niño, sino que también es la base sobre la que he construido mi carrera", añade el castellonense.

¿Qué tiene Pokémon' para enganchar a millones de personas en todo el mundo, de todas las edades? Israel lo tiene claro: "En su día, Pokémon triunfó por saber ofrecer una aventura sencilla y colorida en la que era imprescindible interactuar. Para hacerte con todos, objetivo último del juego, tenías que intercambiar con tus amigos. Esa socialización hacía que estuviéramos hablando todo el día del juego y que el boca a boca atrajera a otros jugadores", explica.

Después llegó la serie de televisión, (¿quién no recuerda a Pikachu?) y, en los últimos años, una app que se coló en los smartphones de millones de personas: Pokémon GO. "A ello le debe la saga su popularidad actual. A principios de la década del 2010 Pokémon tenía su público, pero no era un fenómeno tan extendido como lo fue a finales de los 90. El lanzamiento de Pokémon GO lo devolvió a primera plana. Era un juego accesible, muy fácil de entender y de jugar, que funcionaba con la misma lógica que los originales: Salir a la calle, ver a la gente jugar y querer unirte. Cuando Pokémon abraza ese componente social, siempre triunfa", sostiene Mallén.

Lo peor de escribir un libro y trabajar en redes es la INGENTE cantidad de horas delante de un ordenador. Sin exagerar, un mínimo de 12-14 horas diarias durante casi dos años. Y todo lo que acompaña a eso.



Más de un mes después de terminar el libro, aún no me he recuperado 🙃 pic.twitter.com/XlPauXjRVx — Israel Mallén 🍊🍇 (@Mallendary) 24 de noviembre de 2022

Ser 'friki' me ha dado un trabajo

A Israel Mallén no le molesta que su profundo conocimiento del universo Pokémon le pueda valer la etiqueta de 'friki'. El que va a ver las películas de Marvel, el que no se pierde la última temporada de 'Stranger Things', el que va al fútbol cuando llueve... Somos 'frikis' de lo que nos apasiona y no hay nada de malo en ello. De hecho, yo soy 'friki' de todas esas cosas que he mencionado. Ahora que ya no hay tantos prejuicios y que la cultura pop está tan extendida, ya no es una etiqueta peyorativa. A mí, por ejemplo, ser 'friki' me ha dado un trabajo y me ha permitido cumplir el sueño de mi vida: escribir un libro de Pokémon. Si eso es ser friki, ¡que viva lo 'friki'!".