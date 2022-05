"A Monbus la subida del combustible le cuesta 500.000 euros más al mes"

ARMANDO HUERTA. LUGO

– El Gobierno, para aliviar el alza en el precio del combustible, además de 20 céntimos de descuento por litro, aprobó ayudas directas al transporte por carretera. 950 euros por autobús, ¿es suficiente?

– Es una ayuda que sirve para paliar en parte el gran problema que hay pero, lógicamente, es insuficiente. Pensamos que se requiere una mayor compensación. A Monbus, por ejemplo, la subida del combustible le está costando 500.000 euros de incremento de gasto al mes. Y no sabemos cuántos meses más van a ser así.

– Estas ayudas, en principio, son hasta el 30 de junio prorrogables...

– Eso tenemos entendido, sí. Cuando una empresa se moderniza y renueva su flota con tecnología eléctrica, híbrida y a gas, como hemos hecho nosotros, resulta paradójico que lo aconsejable sea parar toda la flota de gas y eléctrica porque hoy es mucho más caro que el gasoil.

– No les sale a cuenta...

– El precio del gas se ha duplicado. Echamos números y en este momento lo más económico es tener la flota parada. Modernizas los autobuses, que tienen ahora una media de 5 o 6 años, apuestas por las energías renovables y te encuentras ahora esta situación. Y tenemos también el problema de la electricidad que pronto se va a poner por encima del gasoil. Si paramos perdemos dinero, pero si trabajamos perdemos aún más. Es lamentable.

"La ayuda del Gobierno sirve para paliar en parte el problema, pero es insuficiente"

– El transporte de viajeros amagó con manifestarse. Al final se desconvocó tras el acuerdo con el Gobierno...

– Es un problema que se arrastra desde hace muchos años. Hay muchas empresas en el transporte de viajeros por carretera que no van a poder salir adelante. Yo creo que hay un 40% del sector con grandes dificultades y no va a tener solución. El sector discrecional, vinculado al turismo, es probablemente el más tocado.

– ¿Se van recuperando los niveles precovid?

– Las cifras a día de hoy no han alcanzado el nivel precovid. En el transporte urbano, por ejemplo, estaremos en un 30% menos de pasaje aproximadamente. El interurbano se ha recuperado un poco más y ya puede estar entre un 20% y un 30% por debajo de las cifras anteriores al coronavirus en determinadas zonas. Pero en áreas rurales y en larga distancia, la cosa está aún muy difícil, un 50% menos y con líneas aún casi paralizadas. El servicio discrecional se va recuperando en paralelo al sector turístico y está aún en un 40%.

– Recuperar el turismo va a ser fundamental...

– Es clave. Sobre todo en España, donde dependemos mucho del turismo.

– La patronal Confebus le pide al Gobierno un fondo de 1.100 millones de euros para compensar las pérdidas que ocasiona la pandemia desde julio del año pasado...

– Para compensar, no. Para paliar un poco las pérdidas. Conozco y apoyo esta petición de Confebus. Formo parte de su Ejecutiva y sé que está avalada por estudios rigurosos que demuestran que ese fondo de 1.100 millones es lo mínimo como expectativa.

"Hay un 40% del sector con grandes dificultades para salir adelante"

– La pandemia ha impactado con fuerza sobre el sector.

– El sector del transporte de pasajeros por carretera ha sido uno de los más afectados. Y, al mismo tiempo, ha sido clave en la colaboración con las administraciones para facilitar la movilidad, por ejemplo, del personal sanitario y de los trabajadores esenciales. Con mucho sacrificio y tomando medidas complejas, hemos conseguido mantenernos. En el caso de Monbus, gracias también al esfuerzo y la implicación de todos nuestros profesionales. Mi agradecimiento es total a la plantilla.

– ¿Y están encontrando ahora el apoyo de las autonomías?

– La administración autonómica está potenciando, dentro de sus posibilidades, el transporte público porque conecta, vertebra y se convierte en un valor imprescindible para mejorar la movilidad y la vida de los ciudadanos. Ahora que estamos viendo la luz, es necesario poner en marcha campañas para fomentar el uso del transporte público y transmitir a la ciudadanía las grandes ventajas que tiene. Es un medio seguro, rentable en tiempo y en economía, y que utiliza además una tecnología innovadora y sostenible.

– Y la crisis ha afectado también a los concursos...

– Los márgenes se han quedado en muchos casos en la mínima expresión. Hay quienes, por hacerse con el concurso, han preferido incluso perder dinero. Nosotros eso no lo hemos tenido que hacer, pero sí hemos sufrido una bajada muy importante de los márgenes en todos los concursos. Ahora, lo que más se valora en cualquier concurso es precio.

– ¿Cuál es el modelo de negocio de la compañía?

– Nos dedicamos al transporte regular -internacional, nacional, regional y urbano-, al transporte discrecional, al renting y a la gestión de estaciones intermodales. El transporte regular es el que tiene más peso en Monbus, especialmente el autonómico y el urbano.

– ¿En qué territorios tienen mayor implantación?

– Galicia, Cataluña, Madrid y Andalucía son los grandes centros de actividad de Monbus, aunque en los últimos años nuestra presencia a nivel nacional ha ido ampliándose a otras comunidades. Hoy somos líderes del sector entre todas las empresas de capital íntegramente español.

– Los servicios discrecionales tienen menos peso...

– Ocupan menor porcentaje del volumen de actividad, pero es una parcela en la que somos una empresa fuerte, con una oferta de todo tipo. Y luego, cabe destacar también nuestra actividad en los últimos años como gestores de estaciones de autobuses, que va a más. Contamos con la Estación de Barcelona Sants, la Intermodal de Ourense y la Intermodal de Vigo, además de múltiples apeaderos y estaciones de todo tamaño.

– La empresa ha vivido un crecimiento importante en los últimos años. Hoy tiene una flota de 1.350 autobuses y da empleo a 2.200 profesionales, ¿cómo se explica esta expansión del grupo?

– Nuestro crecimiento se explica a través de los numerosos concursos a los que nos hemos presentado. Monbus hace estudios en profundidad y se presenta. A veces sabemos que tenemos poco que hacer, pero acudes para aprender, prepararte, ganar experiencia y tener más opciones más adelante. Esta es la clave en todos los concursos a los que nos hemos presentado en Galicia, en Cataluña y en los territorios donde tenemos presencia, como Madrid, Murcia y la zona de Levante, entre otros.

– Cataluña es un territorio capital para Monbus. Allí, en el Bajo Llobregat, acaban de conseguir una concesión importante...

– Es una concesión muy importante para nosotros. Es el transporte de viajeros de la zona del Bajo Llobregat con la ciudad de Barcelona. Es la que conocemos como la línea Sant Boi-Barcelona, que son más de cien autobuses y más de doscientos empleados. Es un concurso que hemos ganado, sí, y que tenemos previsto inaugurar el próximo 16 de julio. Son ocho años de concesión y tenemos expectativas importantes de facturación.

– Y en Cataluña tienen Aerobús, que es clave para ustedes.

– En Cataluña hemos luchado por concesiones que eran, al principio, impensables: Aerobús, que es una de las más importantes de Cataluña, la línea de autobuses entre Horta y Gracia, la renovación de las líneas 88 y PR4, las terminales del Aeropuerto de Barcelona, etc.

– Y con AENA acaban de cerrar otro acuerdo importante...

– Sí, con AENA Madrid porque AENA Barcelona ya está operativa. Hubo un concurso, que ha finalizado a mediados de abril, en el que hemos sido adjudicatarios. Estamos en trámites y esperamos que se inaugure el servicio hacia el mes de julio.

"Somos líderes del sector entre las empresas de capital íntegramente español"

– ¿En qué consiste ese servicio?

– Es el traslado entre las terminales del Aeropuerto de Madrid-Barajas de todos los pasajeros que van o vienen en avión, T1, T2, T3 y T4. Son esos autobuses con la imagen de AENA que están también en el Aeropuerto de Barcelona.

– Al margen de Galicia y Cataluña, hablaba antes de una expansión nacional, ¿qué otros lugares son de interés para el grupo?

– En Murcia, por ejemplo, tenemos el transporte entre la ciudad y las pedanías, con más de cien autobuses y más de doscientos empleados. En Madrid tenemos el transporte urbano de Alcalá de Henares. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos la concesión de Valencia a Utiel. Y tenemos mucho interés por crecer también en Andalucía. Tenemos allí la línea Sevilla-Jerez-Algeciras, que es para nosotros una concesión estrella y que ha sufrido los efectos de la pandemia. El puerto de Algeciras, de hecho, ha estado cerrado durante más de dos años, sin enlaces marítimos entre España y Marruecos, sin que llegasen ciudadanos marroquíes, y ha sido terrible para nuestros intereses allí. Acaban de reabrirlo ahora, en abril.

– ¿Y en Europa?

– En Europa tuvimos en su día un gran desarrollo a través de Deutsche Touring, la compañía alemana que adquirimos en 2004 junto a otras tres empresas. Y ahora, de la mano de Eurolines Peninsular, trabajamos para sumar unos cinco millones de kilómetros internacionales al año. Portugal, donde ya tenemos adjudicaciones para empezar a operar en breve, es también un mercado interesante en nuestro modelo de negocio. Tenemos un corredor Galicia-Oporto-Lisboa-Sevilla-Algeciras que funciona de maravilla.

– Cambiamos de tercio. Ha concluido la operación Cóndor. El juez ve indicios de posibles delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Usted defiende su inocencia.

– No hay nada. Hemos presentado ya recurso y estamos seguros de que va a quedar en nada. Cuando tú tienes un acta de inspección firme de Hacienda que demuestra que se han pagado todos los impuestos correspondientes y que, por tanto, no hay ningún tipo de delito fiscal ni blanqueo, es que no vamos a tener ningún problema. Tenemos tranquilidad total y sigo confiando plenamente en la justicia.

– Abordada la actualidad, miremos también al futuro. ¿Qué importancia le concede, por ejemplo, al desarrollo intermodal?

– Debemos avanzar en la sincronización de todo tipo de transportes -carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo- con horarios, billetes combinados, códigos compartidos, etc. Hemos de garantizar la capilaridad territorial y facilitar el acceso al servicio entre zonas urbanas y rurales y entre diferentes medios de transporte.

– Cada vez hay mayor interés por contratar servicios de movilidad...

– El futuro está en un buen transporte público y las administraciones se han dado cuenta de que hay que potenciarlo. El sector del transporte está inmerso en una gran revolución tecnológica, y en Monbus intentamos crecer en paralelo a estos avances. Nuestra flota va incorporando múltiples servicios porque sabemos que en este nuevo mundo de la movilidad quien no se adapte quedará fuera.

– Y la sostenibilidad, clave...

– Hemos de convertir el autobús en el icono de la movilidad sostenible. Es uno de los modos de transporte menos contaminantes y debemos encaminarnos a flotas de cero o bajas emisiones. En Monbus, ya estamos implementándolo. El mejor ejemplo es el servicio de Aerobús de Barcelona en el que toda la flota es híbrida o eléctrica.

EN CLAVE PERSONAL

Familia y baloncesto, sus pasiones

Orgulloso de sus raíces en el pueblo lucense de Sarria, Raúl López lleva en vena la pulsión empresarial desde muy temprana edad. Con apenas 20 años y al margen de la empresa familiar, decidió montar una autoescuela, que le funcionó.

Sin embargo, la enfermedad incurable de su padre le obligó, con el tiempo, a desprenderse de ese negocio y a centrarse a partir de 1977 en Monbus. De su padre, Raúl López Loureiro, aprendió el valor de la palabra dada y el significado de estrechar la mano. “No heredé dinero de mi padre, heredé este tipo de valores”.

Raúl López es amante del “trabajo bien hecho” y confiesa que le encanta “hacer encaje de bolillos con las rutas y los horarios, marcando con fosforitos y aprovechando sinergias”.

Presidente del Obradoiro, siente pasión por el baloncesto, deporte que no practica -solo se atreve a hacer lanzar a canasta con su nieto-, pero que le apasiona “como gestión y entrenimiento”. En su tiempo libre le gusta estar en familia. Se siente feliz con los suyos y reconoce que “es ahí” donde recarga energías.

En cifras:

180 M INGRESOS PREVISTOS 2022

INGRESOS PREVISTOS 2022 1350 AUTOBUSES

AUTOBUSES 87 M KILÓMETROS AL AÑO

KILÓMETROS AL AÑO 25 M LITROS COMBUSTIBLE / AÑO

LITROS COMBUSTIBLE / AÑO 2470 TURISMO EN RENTING

TURISMO EN RENTING 2200 EMPLEADOS

Datos: 2021