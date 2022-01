La excanciller alemana Angela Merkel ha rechazado este viernes convertirse en la presidenta honoraria de la Unión Demócrata Cristiana, tal y como ha confirmado el líder del partido, Armin Laschet.

"Merkel también ha decidido que este título ya no concuerda con los tiempos que vivimos. No tenemos presidente honorario. Es una tradición del pasado que ya no existe a nivel federal", ha explicado.

Así, ha señalado que el último presidente de honor fue Helmut Kohl --antiguo mentor de Merkel--, que dejó posteriormente el cargo en el año 2000.

Laschet, que llevó a la CDU a cosechas sus peores resultados electorales en los comicios de septiembre, dejará pronto el liderazgo de la formación. Está previsto que su sucesor, acceda al cargo tras una ceremonia virtual que tendrá lugar este sábado.

Merkel no concurrió al último proceso electoral y anunció en cambio su retirada de la escena política alemana tras 16 años al frente de la mayor economía de Europa.