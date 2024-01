"Viva la libertad, carajo", bramó este miércoles el presidente argentino Javier Milei, tras dar un largo sermón a la comunidad empresaria reunida en el Foro Económico Mundial de Davos. Occidente, advirtió, "está en peligro" porque "sectores del establishment político y económico" le abren "las puertas al socialismo" a traves de las regulaciones estatales en todos los órdenes de la vida. "El socialismo es un fenómeno empobrecedor y fracasó en todos los países", dijo durante una intervención en la que defendió los monopolios y expresó su desprecio por "la agenda sangrienta del aborto" así como las cuestiones de género y ambientales.

El anarcocapitalista llegó a Suiza con una clara vocación doctrinaria y en calidad de adalid de la buena nueva: el "libertarismo". Muñido de citas ejemplares y con una jerga de profesor que solo trasgredió para retomar su estilo habitual, el de la demonización, Milei aseguró que los intentos de "ayudar al prójimo" sobre la base de la "justicia social" se han mostrado erróneos y han permitido que se abandone "el modelo de la libertad por el del colectivismo". Esos experimentos agravaron las situaciones sociales, como ha ocurrido en Argentina. "Cuando adoptamos el modelo de la libertad en 1860, fuimos la primera potencia en 30 años y luego nos empobrecimos al puesto 140", dijo, a modo de muletilla que suele repetir a pesar de los cuestionamientos de historiadores y economistas por su falta de rigor. A Milei no le importan esas impugnaciones y por eso reincide no solo en los datos sino en la defensa irrestricta de su programa. El capitalismo de libre empresa, remarcó, sin apartar nunca sus ojos de un escrito meticulosamente diseñado de manera personal, "es el único sistema moralmente deseable" para lograr la prosperidad.

A modo de clase magistral, el presidente sostuvo que el PIB del mundo se mantuvo estable desde el "año cero" al siglo XVIII, y se dispara "exponencialmente" con la expansión del modo de producción capitalista, un siglo más tarde. A partir del siglo XX se creció 1,36% por año y en el siglo XXI un 3% cada 12 meses. Estas tasas permitieron sacar de la pobreza "al 90% de la población mundial". La economía de libre mercado en su máxima pureza, sin regulaciones de ninguna índole, es "la única herramienta" para terminar con el hambre. A su juicio, "la evidencia empírica es irrefutable".

La justicia social es injusta

Milei no se movió un ápice de su manual de estilo político. "La izquierda dice que el capitalismo es individualista y brega por la justicia social". Pero "la justicia social no es justa ni aporta al bienestar general, es una idea violenta porque el Estado se financia a través de impuestos. ¿O acaso alguna paga de manera involuntaria? A mayor coacción del Estado es menor libertad. La torta no se puede repartir como quiere la izquierda".

Para el mandatario argentino, el Estado "castiga al capitalista por tener éxito". Su conversión al "libertarianismo" vino de la mano de Murray Newton Rothbard, fundador en los años 70 del Partido Libertario estadounidense. Sus libros devinieron biblias personales. A partir de esa lectura y la de un profesor argentino de 83 años, Alberto Benegas Lynch, a quien considera "un prócer", y según el cual "el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad", Milei ha construido su edificio teórico. Esas lecturas casi religiosas le llevan a preguntarse, "cómo puede ser que desde la academia y los organismos internacionales se demonice un sistema económico que es moralmente superior".

Frente a su auditorio, el presidente llamó no solo a "enfrentar" a quienes se consideran "abiertamente" socialistas sino a "nuestros propios líderes y académicos" que "socavan los fundamentos del sistema por un sistema teórico equivocado", en referencia a la teoría neoclásica del británico John Maynard Keyness. "No comprenden qué es el mercado. No existe el fallo en los mercados si las transacciones son voluntarias. Quien coacciona es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Los fallos del mercado no existen".

Los nuevos demonios

Para Milei "las estructuras concentradas de la economía son el motor del crecimiento económico". Si se regulan se destruye el crecimiento, se condena a las personas a la pobreza y se favorece a un socialismo que "ha dejado la lucha de clases" de lado para avanzar en otros temas de la discusión. "En lo único que devino la agenda del feminismo radical fue en la intervención del Estado con la creación de un Ministerio de la Mujer". Y clamó contra las "ideas nocivas" de quieens abogan "por el control poblacional o la agenda sangrienta del aborto". El otro aspecto nocivo es, a su juicio, el ambientalismo. "Dicen que el planeta debe ser protegido a toda costa. Estas ideas neomarxistas supieron cooptar los medios de Occidente, las universidades, los organismos internacionales, lo que supone el caso más grave".

Para Milei, sus oyentes en Davos podrían pensar que es "ridículo" afirmar que Occidente se desliza al socialismo. Sin embargo, "hoy los Estados controlan todos los aspecto de la vida de los individuos". Eso lo lleva a concluir que buena parte de las ofertas políticas son variantes colectivistas. "Todos defienden un modelo contario al modelo que llevó al progreso".

El presidente argentino no se siente un predicador en el desierto. "Somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz". Pero le ha tocado a él tomar la delantera. "Venimos a invitar a Occidente a retomar el camino de la libertad". Sus últimas palabras, antes de que la delegación argentina aplaudiera a rabiar, fueron para los empresarios: "No se dejen amedrentar por la casta política y los parásitos del Estado, ustedes son héroes y benefactores sociales. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. No cedan al avance del Estado. Cuentan con Argentina como un aliado incondicional".

Después de su discurso, Mieli tenía planeado un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y dos enviados del expresidente de EEUU y aspirante a candidato del Partido Republicano para las presidenciales de noviembre, Donald Trump, su yerno Jared Kushner y su asesor económico Gary Cohn.