La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha informado este lunes de un plan de inversiones de 5.500 millones de euros para África. La decisión, enmarcada en las iniciativas de Italia para frenar la inmigración hacia su país, ha sido anunciada durante la primera cumbre África-Italia de la presidencia transalpina del G7. Un encuentro en el que, sin embargo, también hubo cruces de reproches con los líderes africanos.

Esta inversión contará con "5.500 millones de euros entre créditos, donaciones y garantías: cerca de 3.000 millones del Fondo Italiano para el Clima y 2.500 millones del Fondo para la Cooperación al Desarrollo", ha dicho la mandataria. "Está claro que esto no es suficiente. Y por eso queremos involucrar a otros donantes", ha agregado Meloni, al recordar que el plan ha recibido el nombre de Enrico Mattei, en honor al conocido empresario italiano fallecido en 1962.

De esta manera, Meloni ha dado un paso más hacia su aireada estrategia de ayudar económicamente a las naciones africanas para evitar que expulsen migrantes, como ya el año pasado la derechista intentó con el Gobierno del autoritario Kais Saied de Túnez, lo que generó diversas críticas de organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos.

Para África, sin África

Con este preámbulo, Meloni convocó al congreso de Roma a 22 jefes de Gobierno y de Estado africanos, junto con algunas organizaciones internacionales, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE). "La inmigración ilegal masiva nunca se detendrá, los traficantes de seres humanos nunca serán derrotados, a menos que se aborden las causas que llevan a una persona a abandonar su hogar desde el principio", afirmó la derechista, en este contexto. "Queremos declarar la guerra a los traficantes de personas", añadió.

Sin embargo, el camino parece cuesta arriba. Prueba de ello fue que el propio presidente de la Unión Africana, Moussa Faki, quisiera subrayar que Italia no consultó a su organización para elaborar el plan propuesto. “Nos hubiera gustado que nos consultaran”, afirmó Faki. “Insisto además sobre la necesidad de pasar de las palabras a los hechos, no nos podemos más conformar con las promesas, más aún que a menudo no se mantienen”, añadió.

“Un plan escrito sin África”, dijo, en la misma línea, también el diputado italiano de origen marfileño Aboubakar Soumahoro. Según lo informado, el plan de Meloni incluiría la financiación de proyectos en países como Túnez, Marruecos, Costa de Marfil, Algeria, Mozambique, Egipto, Congo, Etiopía y Kenia.