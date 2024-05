Biden refirma su compromiso "férreo" con Israel incluso "cuando hay desacuerdos"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó este martes su "férreo" compromiso con Israel, incluso cuando "hay desacuerdos", y aseguró que en las universidades estadounidenses, sacudidas desde hace semanas por protestas contra la guerra en Gaza, "no hay lugar para el antisemitismo". "Mi compromiso con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir como un Estado judío independiente es inquebrantable. Incluso cuando no estamos de acuerdo", dijo durante un discurso en una ceremonia en el Capitolio para recordar a las víctimas del Holocausto.

Biden condenó el "feroz repunte del antisemitismo en Estados Unidos" y advirtió de que aún hoy el mundo "corre el riesgo de no conocer la verdad" sobre los horrores del Holocausto, cuando seis millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados por la Alemania nazi. "Este odio sigue arraigado en los corazones de demasiadas personas en el mundo", lamentó el mandatario, al tiempo que consideró que el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre "dio vida" a ese odio con el asesinato de 1.200 israelíes. "Esto no ocurrió hace 75 años, sino solo hace siete meses y medio, y la gente ya lo está olvidando, se está olvidando de que Hamás desató ese terror, que fue Hamás quien agredió a los israelíes y que fue Hamás quien tomo rehenes. Yo no lo he olvidado y vosotros tampoco, y no lo olvidaremos", prometió Biden.

Sin lugar al antisemitismo

El presidente de EEUU también hizo alusión a las protestas de estudiantes contrarios a la guerra de Israel en Gaza que han estallado por todo el país y que suman ya más de 2.700 detenidos. "No hay lugar en ningún campus de Estados Unidos o en ningún lugar en Estados Unidos para el antisemitismo, el discurso de odio o para amenazas o violencia de ningún tipo. Ni contra los judíos ni contra nadie", afirmó. "La comunidad judía quiero que sepa que veo su miedo, su dolor, su sufrimiento. Permítanme asegurarle, como su presidente, que no están solos", añadió.

Biden ha adoptado un discurso duro con respecto a las protestas. Si bien ha respaldado el derecho a la libre expresión de los estudiantes, ha considerado que las actuales movilizaciones son violentas y antisemitas, pese a que la gran mayoría han transcurrido de forma pacífica.

Respaldo del voto joven

La razón de estos equilibrios es la presión a la que Biden se enfrenta de cara a las elecciones de noviembre, pues requiere simultáneamente el respaldo del voto joven que protesta en las universidades contra su apoyo a Israel y captar al electorado independiente, más favorable a Israel. Mientras, el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), su futuro rival en los comicios, ha usado las manifestaciones para arremeter contra Biden y poner en entredicho su apoyo a Israel, pese a que el propio magnate ha aludido en sus discursos en el pasado a retórica de la Alemania nazi.

Este mismo lunes, la campaña de Trump difundió un vídeo en el que se le ve visitando Israel y comprometiéndose a respaldar al pueblo judío, entremezclado con imágenes de las protestas en campus y fragmentos de declaraciones de Biden.