Mi Magdalena favorita: el mago Yunke

La magia es sin duda uno de los elementos característicos de las fiestas de la Magdalena. A saber; amigos que aparecen y desaparecen por arte de magia, noches que iban a ser cortas pero se complican por arte de magia y resacas de las que uno se recupera, también y al día siguiente, por arte de magia. Pero este arte fascinante motea la programación de las fiestas con actuaciones de verdaderos magos, en plazas y teatros, y ninguno con tanto éxito en la capital de la Plana, durante muchísimos años, como el vilavellero Salvador Vicent, el mago Yunke.

Yunke es uno de los mejores ilusionistas del mundo y en Castellón tenemos la suerte de poder llamarle paisano. Es de la Vilavella y el viaje de fiesta juvenil a la Magdalena no se lo quitaba nadie. Un hueco especial en su memoria reserva para las escapadas que hacía de joven, con sus amigos. «Salíamos desde la tarde, para pasar el día, y había que aguantar hasta el primer tren de la mañana siguiente», apunta. «Recuerdo estar ya en el tren con todo el sol, destrozado, y volver al pueblo todos juntos», añade. La agenda de actos, desde la llegada hasta la vuelta a casa, picoteaba en la oferta hedonista habitual de la Magdalena. «Un rato al mesón del vino, a las collas... lo típico, y también a conciertos», comenta el mago de la Vilavella.

Ese concierto especial

Entre los conciertos que disfrutó en Magdalena, Yunke recuerda dos de ellos en especial. «Uno de OBK, pero sobre todo uno de Revólver», dice. Este último incorpora una buen batallita. «Cuando hice la mili, solo tenía una cassette, y era de Revólver, así que pasé todos esos meses escuchando únicamente las canciones de Carlos Goñi, y lógicamente me las sabía todas de memoria», cuenta. «Así que cuando lo vi en ese concierto fue muy especial y a la vez un poco extraño para mí», explica.

Pasado el tiempo, esos viajes de ida y vuelta desde la Vilavella con sus amigos son los recuerdos predilectos del Yunke en las fiestas. «Magdalena era una aventura, nuestra aventura, y es curioso que es algo que solo hacíamos con estas fiestas; con las Fallas, por ejemplo no», matiza.

Protagonista

Posteriormente, Yunke conoció la Magdalena desde otro prisma. Pasó de espectador a actor principal, porque en lugar de observar a los que estaban en el escenario, fue él mismo el protagonista sobre las tablas. Sucedió durante muchos años, en los inicios de su ya extensa carrera como mago, y con tremendo éxito en sus multitudinarias actuaciones en el corazón de la ciudad, en la plaza Mayor. Ahí, miles de castellonenses de todas las edades abarrotaban el lugar para presenciar el espectáculo del mago Yunke. «Fueron seis o siete años seguidos y solo tengo muy buenos recuerdos de aquellas actuaciones», indica.

La infancia

Retrocediendo en el tiempo, el cerebro de Yunke también ilumina recuerdos de su infancia, igualmente vinculados a las fiestas fundacionales de Castelló. «Guardo momentos memorables», dice. «Con mi padre, por ejemplo, que me llevaba de crío a la charlotada y para mí era toda una experiencia, era súper divertido; y con mi tío, que me llevaba al rejoneo de los caballos también a la plaza de toros, y me encantaba», explica el nieto del herrero --que de ahí le viene lo de Yunke--, el niño que muy pronto quiso ser mago, y que ya ha llevado su arte a los cinco continentes.

Como todo en la vida, al Yunke, que está considerado uno de los mejores magos del planeta, también le queda una cuenta pendiente en Castelló con las fiestas de la Magdalena. «Nunca he ido a la Romeria, y es algo que me gustaría», confiesa.