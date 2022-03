Five Cover Band, los reyes de las fiestas

Sinónimo de diversión y de fiesta asegurada, Five Cover Band son los auténticos reyes de la Magdalena. No en vano, y pese a las alteraciones por la lluvia, acumulan la friolera de doce actuaciones en su agenda. Más de una por día que desembocan en la traca final del sábado, cuando Five suma tres citas: por la mañana en la colla del Rei Barbut, por la tarde en Piropo y por la noche en el Tendido.

Pero que nadie sufra por este trepidante ritmo de conciertos, porque los componentes de Five están más que acostumbrados. La banda, de raíces castellonenses en Benicarló, se formó en el 2018 y en apenas cuatro años se ha convertido en un auténtico fenómeno popular. Rubén Rubi Rock (voz y showman), Marc el Puto (batería y guapo oficial), Juan el Lobo (guitarra), Gabi el Cuco (teclados) y Àlvar el Japo (bajo) se conocieron en la Orquesta Fauna, pero después optaron por Five para dedicarse a los tardeos, y evitar de paso tanto desplazamiento por carretera. Los conciertos A los doce conciertos de Magdalena en Castelló, en lugares como la plaza Tetuán, la Antigua o la colla el Gato Periquito, entre otros, hay que sumar seis actuaciones en las recientes Fallas (en València, Sagunt, Burriana, Benicarló), en unas semanas de vértigo para la banda. En realidad, todo esto es solo el calentamiento para un verano que se avecina de lo más intenso, con más de medio centenar de conciertos. ¿Y cuál es el secreto de Five? Son varios. Unos músicos curtidos y con experiencia en los escenarios, el carisma y la personalidad de Rubi, el cantante (que consiguió convencer a Javier Gimeno, su manager, en una segunda oportunidad en la colla Rei Barbut), y la pericia para pasar con éxito por la turbina del rock prácticamente cualquier canción. No en vano, el frenético repertorio de versiones de Five presenta un amplio abanico en cuanto a estilos. Sin prejuicios, lo rockerizan todo, pero siempre temazos de ayer, de hoy y de siempre. Desde clásicos del pop español de la década de los sesenta, como Nino Bravo, Raphael o Concha Velasco, a temas más actuales de bandas como Rammstein, pasando por los ochenta y los noventa con Los Secretos o El último de la fila. Al nombre de la gira no hay que hacerle mucho caso: «El peor concierto de tu vida». Es mentira. N’Rockats: la música es lo más importante