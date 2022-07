La reina infantil, Alejandra Sáez: «Desde pequeñita era mi sueño ser reina y aún no me lo creo»

Alejandra Sáez Sisamón es la reina infantil de las fiestas de Castelló. A sus 12 años, asegura estar «cumpliendo un sueño» al ser la máxima representante infantil de la ciudad, en especial durante las próximas fiestas de la Magdalena.

Faltaba justo un cuarto de hora para las seis de la tarde, cuando la alcaldesa Amparo Marco llamó a casa de Alejandra Sáez. Ahí esperaba con sus padres la recién elegida reina infantil de las fiestas del 2023. La alcaldesa empezó a hablar de Hacienda y de Pedro Sánchez, para gastarle una broma, pero Alejandra enseguida entendió lo que estaba pasando. «He reconocido la voz muy rápido y me he emocionado, no podía ni hablar», explica a Mediterráneo en sus primeros minutos de reinado.

Desde entonces sigue así, «muy orgullosa y muy emocionada», pero ya ha recuperado la voz y la palabra. Alejandra Sáez, de la gaiata 15 Sequiol, estudia en el colegio Ramiro Izquierdo de la capital de la Plana, donde a partir de septiembre cursará Primero de la ESO. Se explica con gracia y elocuencia, como un libro abierto: «Llevo casi toda la vida en la gaiata, nueve años, y el próximo será el décimo. He sido dama, madrina de honor, madrina... y ahora esto, reina infantil. Es lo máximo, desde pequeñita era mi sueño y aún no me lo creo».

La emoción, el orgullo, la felicidad y la responsabilidad son las palabras y los conceptos que intercala en su parlamento. «Para mí ser reina infantil es un orgullo increíble, y a la vez una gran responsabilidad. Tengo muchísima ilusión por disfrutar de cada uno de los actos», añade Alejandra. Entre sus favoritos, la nueva reina infantil destaca la Ofrenda, la Romeria y el desfile de gaiatas, «porque se muestra el trabajo de todo un año». «Es difícil elegir, hay muchos actos y muy bonitos», dice.

Apenas han pasado unos minutos de su elección, y Alejandra ya ha recibido «muchísimos mensajes» de felicitación de familiares y amigos, muchos de ellos del món de la festa. A él pertenecen también las damas infantiles que la acompañarán en todo este periplo único e irrepetible. «He tenido la suerte de compartir el año pasado con muchas de ellas y estoy muy contenta por su elección, también», indica Alejandra, feliz por ser la reina infantil, relevando a la anterior, Gal·la Calvo.

La elección de ayer fue la primera desde el 2019, al suspenderse por la pandemia del covid las fiestas de la Magdalena de 2020 y 2021. Las próximas, las del 2023, a buen seguro serán inolvidables para Castelló, en general, y en particular para Alejandra Sáez.