Con una dilatada carrera musical a sus espaldas repleta de éxitos en los 60, 70 y 80 en España y Latinoamérica, Maribel Llaudes (Karina), pasó a la historia musical tras llegar a la 2ª posición en Eurovisión en 1971. Esta vez no puede estar en las fiestas de la Magdalena, pero las conoce bien. Sus vínculos con Castelló le vienen por su nieto Iker y su hija, Rocío, fruto de su matrimonio ya truncado con el estilista y peluquero castellonense Juan Miguel Martínez, concursante de realities de televisión a lo largo de estos últimos años (ganador de Gran Hermano El Reencuentro, concursante de Supervivientes 2018 y finalista de GH Dúo 2019).

Un nieto en la Gaiata 5

«Voy algún que otro año a la Magdalena pero ya no con tanta frecuencia. Mi nieto ya tiene 12 años y celebra las fiestas con su pandilla de amigos en la Gaiata 5. Rocío fue madrina infantil de esta gaiata en 1999 y dama de la ciudad en el 2000. Cuando era más pequeña, sí vivimos de muy de primera mano las fiestas. Ella ahora lo compagina con el trabajo en el Hospital Provincial y cuando tiene libre es cuando disfruta», cuenta la artista. «Este año no puedo ir a la Magdalena porque Azahara, mi hija mayor --que fue un año dama de la madrina--, está a punto de ser nuevamente mamá. Tiene ya una niña y espera otra. Estoy lista y pendiente del teléfono», cuenta desde Madrid, donde tiene fijada su residencia habitual.

«Tengo bonitos recuerdos de unas fiestas muy familiares. Se juntan los abuelos, los tíos, los primos,...»

Indumentaria tradicional

Con todo, valora actos especiales como el que se celebra hoy, la Ofrenda, en la cual participó con la indumentaria tradicional en su día. «En cualquier fiesta la ofrenda es muy bonita. Y la que se organiza en honor a la Mare de Déu del Lledó es preciosa. Me he llegado a vestir para la ofrenda, sí», rememora.

Otra de sus tradiciones favoritas de los festejos de Castelló es la Romeria. «Es preciosa, sí, la he hecho. Y me encanta. Es muy entrañable y muy familiar. Me gusta cuando en la procesión ya de noche, en la Tornà, las jóvenes vienen con un ganchito menos en el peinado, en el moño. Es una tradición porque parece ser que antiguamente las chicas iban con su traje y su peinado y al bajar en ocasiones perdían alguno y se quedó como tradición, subir con cuatro y bajar con tres», indica.

En su faceta artística, como cantante, actuó en Magdalena en la Colla del Rei Barbut en 2018 y también antes en el Hostal de la Llum. «Me pedían las canciones de siempre, las que la gente más conoce y ha bailado desde su más tierna juventud: El baúl de los recuerdos o Las flechas del amor. Son canciones intocables en mi repertorio», cita.

«Castellón tiene un público cariñoso»

Para Karina, además, «el público en sí de Castellón es muy cariñoso y está muy por la fiesta, por pasar unos días agradables durante la Magdalena. Tengo recuerdos bonitos de unas fiestas muy familiares. Se juntan los abuelos, los tíos, los primos,...», opina. Aunque no ha podido estar en esta semana grande, «de vez en cuando sí me escapo a Castellón, como el verano pasado. Siempre que puedo, aunque los viajes me pesan pero el AVE es estupendo».

Las redes sociales la mantienen en contacto con sus fans. «Me he renovado un poco en instagram y hago sobre todo apariciones en televisiones. Una gira, con viajes, ya no, porque es más pesado. Tengo muchos kilómetros a mi espalda, en mi mochilica», afirma.