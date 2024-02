El himno 'oficial' de la Magdalena 2024: "Las mejores fiestas del mundo"

Raro es el que no conozca a Guillermo Traver en Castelló, aunque probablemente más gente le conozca como Dj Serrucho. Y si a día de hoy todavía queda alguien que no haya disfrutado con sus ‘shows’ estas fiestas de la Magdalena probablemente lo hará, pues tiene programada la friolera de 21 repartidos por los nueve días de fiestas.

Como preludio a las fiestas fundacionales de la capital de la Plana, el polifacético disc jockey, showman, humorista o animador ha publicado un vídeo en el que versiona el clásico ‘Y.M.C.A.’ de los Village People con letra de la Magdalena, incluyendo música de ‘dolçaina’ y un trabajando vídeo en el que aparecen algunos de los motivos más populares de la ciudad y de la fiesta como puedes comprobar si pinchas en la imagen principal de este artículo.

Desde las recetas más tradicionales a los actos más conocidos de la semana grande de Castelló, Dj Serrucho no se deja nada en el tintero en una canción que no ha tardado en viralizarse por los dispositivos móviles de los castellonenses. “Tengo móvil que echa humo”, admite el protagonista, que no tiene reparos en calificar a la Magdalena como “la mejor fiesta del mundo”.

Imagen de Dj Serrucho extraída de la canción dedicada a las fiestas de la Magdalena. / DJ SERRUCHO

Nacido en Vall d’Alba, pero residente en Castelló desde hace unos 20 años, Guillermo Traver aparcó su trabajo como conductor de ambulancias para dedicarse a la música, su pasión: “Estoy encantado de hacer lo que me gusta. En Magdalena no tengo tiempo para nada. Iré de un escenario a otro y algún día me tendrá que llevar mi mujer para llegar a los sitios, pero hago lo que quiero y encima me pagan; no puedo pedir más”.

Dj Serrucho tiene la friolera de 21 actuaciones programadas desde el próximo sábado y hasta el Magdalena Vítol, actuando además prácticamente todos los días en uno de los puntos de visita obligada en Castelló durante las fiestas como es el Mesón de la Tapa y la Cerveza. “En el escenario hago un poco de todo. No soy como otros dj que están con la cabeza gacha sin decir nada; yo interactúo con la gente porque es como disfruto”. Como para perdérselo.