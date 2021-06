Ricardo Ventura és professor de valencià de secundària, però sobretot és una d'eixes persones inquietes i que disfruta amb la seua feina. Aquest docent, natural d'Onda, va saber traure partit d'on molts veien problemes, i és que quan la crisi del coronavirus va obligar als instituts a tancar les seues portes, ell va veure una oportunitat per a canviar els mètodes d'ensenyament amb els seus alumnes.

Actualment, aquest professor de 31 anys, compta amb quasi 3.000 seguidors acumulats entre el seu canal de Youtube i el seu perfil d'Instagram. Aquestes dues xarxes socials són els canals que utilitza per a impartir les "classes" de valencià.

El seu canal s'anomena “Aprén valencià en línia” i té com a objectiu principal aprofitar els seus vídeos per a utilitzar-los a classe, i així combinar l’ensenyament tradicional amb la metodologia anomenada “flipped classroom” on els alumnes treballen els continguts teòrics a casa i a classe es troben amb pràctiques dels vídeos que han vist prèviament.

Ricardo afirma que no té cap referent concret, assegura que "realment el que més em va inspirar va ser la necessitat de fer arribar el contingut de l’assignatura als meus alumnes en temps de confinament", encara que, també destaca que l’absència de docents de valencià a YouTube va fer que despertara en ell més entusiasme pel projecte.

La temàtica dels continguts del seu canal és diversa dins de l'obvi marc de la llengua valenciana. Ja que, et pots trobar vídeos d'ortografia, de gramàtica, de sintaxi, dictats i també expressions valencianes.

El seu principal públic són els quasi 150 alumnes que té al centre on treballa actualment, però aquest Onder no s'oblida de tots aquells que consumeixen el seu material audiovisual a les xarxes, els quals són d'edats molt diverses.

Aquest és el vídeo de presentació del seu canal de YouTube. En ell fa una xicoteta introducció d'allò que es trobarà l'internauta que decidisca passar-se a aprendre.

I al seu perfil d'Instagram també et trobes continguts didàctics que et permeten potenciar el teu nivell amb la llengua valenciana mentre passes les teues hores d'entreteniment a les xarxes socials.