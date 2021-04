Les batalles de galls en castellà s’han convertit en un fenomen internacional. Amb frases improvisades i el flow sobre bases instrumentals de música com a úniques armes, els freestylers aconsegueixen congregar cada cap de setmana a milions d’espectadors en internet, tal com feien abans de la pandèmia amb milers de manera presencial. Aquestes competicions són hui un dels continguts més consumits a YouTube o Twitch i les seues figures, noms com Chuty, Skone, Bnet, Gazir, Aczino o Trueno, són ídols de masses a Espanya i Llatinoamèrica.

Ells són també els protagonistes de Freesyle Revolution (editat per Temas de Hoy), un nou llibre que desgrana les claus d’un moviment cada vegada més seguit per les noves generacions i que ha acaparat l’atenció de milions de joves a banda i banda de l’Atlàntic.

L’empresa Urban Roosters és la responsable, al costat de l’impuls de grans companyies com Red Bull, que aquesta disciplina haja fet un important salt al mainstream en l’últim lustre. Freestyle Revolution ha sigut concebuda com la bíblia d’aquest fenomen que està vivint una etapa daurada amb centenars d’esdeveniments cada any i amb cinc lligues professionals (FMS) consolidades a Espanya, l’Argentina, Mèxic, Xile i el Perú.

El llibre analitza les claus que han possibilitat la professionalització d’un moviment d’essència de carrer però que ara és un espectacle orientat 100% a la seua retransmissió per internet. Tal com relaten Asier Fernández i Pedro Henrique de Oliveira, fundadors d’Urban Roosters i autors del llibre«el nostre objectiu sempre va ser deixar un llegat, a través d’una nova indústria al voltant del free».

L’espill de la UFC o el pòquer

«El surf, la UFC (arts marcials mixtes), el pòquer o els e-sports» van ser «els espills» en els quals es van mirar aquests joves emprenedors per tal d’edificar el seu imperi de les batalles de galls. «Hem portat el freestyle a llocs que mai hauríem imaginat. Amb la paraula com a arma, ens agrada escapar de les etiquetes. No som ni marginals, ni minoritaris. Hui ho deixem per escrit perquè aquest llibre siga un pas més que aferme la nostra cultura, la nostra passió i el nostre compromís. Però això és només el principi. El començament d’una nova revolució», afirmen entusiasmats amb el fenomen que estan potenciant a tot el món.

Els dos pilars d’Urban Roosters asseguren que el llibre «també és una forma mostrar al món l’unida que està comunitat a través d’històries, que són les que connecten amb qualsevol públic». «Els e-sports han tingut el seu moment i ara és el nostre», afirmen.

El creixement exponencial de la indústria generada al voltant d’aquesta derivació del rap ha propiciat un ascens mediàtic dels artistes implicats, que s’han convertit en «altaveus i referents carregats de responsabilitat per a milers de joves al voltant de tothom mitjançant les xarxes socials».

Professionalització del moviment

Per això, advoca des de la seua organització per la professionalització del freestyle. «Les FMS són la punta de llança, però queda molt camí per recórrer. Els organitzadors, els periodistes i els freestylers som els que estem armant aquesta revolució», assegura. Factors com la creació d’un sistema objectiu de votació, la reivindicació dels jurats, la cura de la imatge dels artistes, el suport a competicions underground o la cura exquisida de les retransmissions per internet són alguns dels passos que Urban Roosters ha donat en els últims anys. El resultat és un producte molt atractiu per a les noves generacions el sostre de les quals no s’endevina.

L’empresa va nàixer com «una plataforma on line per a rapear» en 2010. Només una dècada després s’ha convertit en un dels actors més importants en l’evolució del freestyle, amb més de 200 empleats. «Les nostres decisions impacten en el futur d’aquesta indústria. És una responsabilitat, però sempre tractem d’atendre la comunitat i als artistes per a prendre decisions globals», explica de Oliveira.

Figures i competicions

A través de les seues pàgines, Freestyle Revolution realitza una radiografia visual del moviment. I posa l’accent en la història de les batalles, les tècniques i recursos més utilitzats en la d’improvisació, les principals escoles de rapers, les figures de les últimes dècades, així com els noms emergents, els enfrontaments més sonats o les competicions que han popularitzat aquesta disciplina. H