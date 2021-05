Els llistats de «els millors de» o «els referents de» són una tasca sempre complicada de fer, perquè cadascú té una opinió subjectiva que provoca, necessàriament, una escala de valors diferenciada. No obstant això, existeix, o pot existir, una certa coherència quant a criteris, fins al punt d’arribar a un enteniment, una opinió generalitzada, comuna. En aquest sentit, i donant un cop d’ull a la seua àmplia trajectòria, als seus èxits i triomfs, Shlomo Mintz pot ser considerat, sens dubte, com un dels violinistes més destacats del nostre temps. És més, hi ha qui es refereix a ell com una «llegenda viva de la història del violí».

Aclamat per la seua impecable musicalitat, versatilitat estilística i gran tècnica, durant els seus més de cinquanta anys en l’escenari ha tocat amb les orquestres i els directors més importants del panorama internacional. A més, ha estat guardonat amb els premis internacionals més prestigiosos, com el Premio Internazionale Accademia Musicale Chigiana, el Diapason d’Or, el Grand Prix du Disque, el Gramophone Award, l’Edison Award i el Cremona Music Award, l’any 2006 va rebre el títol honorífic de la Universitat Ben Gurion a Beerxeba, Israel. Si tot això no bastés, cal recordar que en tots aquest anys ha compartit escenari amb Isaac Stern, Mstislav Rostropòvitx, Pinchas Zukerman, Itzhak Perlman, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Carlo María Giulini, Antal Dorati, Erich Leinsdorf, Eugene Ormandy, Riccardo Muti, Iuri Temirkànov, Ida Haendel i Ivry Gitlis, entre molts altres, la qual cosa confirma la seua qualitat —a més, ha enregistrat alguns treballs inoblidables, com els que va signar al costat de Claudio Abbado per al prestigiós segell Deutsche Grammophon, que inclouen llegendàries interpretacions dels concerts de violí de Mendelssohn, Prokófiev i Sibelius, entre altres—.

Un binomi únic

En la seua faceta cambrística, Mintz comparteix escenari regularment amb Itamar Golan, probablement el millor pianista acompanyant dels últims vint anys, que al llarg de la seua carrera ha col·laborat, a més, amb altres il·lustres com ara Vadim Repin, Maxim Vengerov, Julian Rachlin, Mischa Maisky, Ivry Gitlis, Ida Haendel i Janine Jansen, entre molts altres.

Els dos artistes formen un dels millors duos de violí i piano, amb una sonoritat conjunta i una perfecta complicitat que els han portat a oferir per tot el món meravelloses vetlades musicals, com la que segur protagonitzaran el pròxim dijous, 20 de maig, a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

A partir de les 19.30 hores, els dos músics interpretaran un programa amb peces de Franz Schubert (Sonatina en re major, op. 137, núm. 1, per a violí i piano); Ludwig van Beethoven (Sonata per a violí i piano núm. 10 en sol major, op. 96); Pablo Sarasate (Capricho vasco op. 24, per a violí i piano, i Carmen Concert Fantasy, op. 25) i com a peça curiosa, una composició pròpia de Mintz, la seua Sonatina en do major «Quatre Hommages».

Concert clàssic, de qualitat, amb dos intèrprets excepcionals. Una nova delícia per als melòmans castellonencs.