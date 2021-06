Dilluns. Primer dia de la setmana en el calendari gregorià, i de la setmana laboral. Per a molts, el pitjor dia, la volta a la crua realitat, a aquestes jornades interminables de treball, la fi de «la bona vida». Realment és així? En part, sí. Tanmateix, els dilluns poden sorprendre. Com és això possible? Molt senzill: gràcies al SONS Castelló.

El Cicle de Músiques Independents ha aconseguit el que molts gurus del positivisme i la felicitat no han aconseguit amb els seus manuals i xerrades, és a dir, que els dilluns siguin una benvinguda, una festa, un petit oasi que ens aïlla d’aquesta rutina diària que ens empetiteix. Si això no és fer màgia, no sé què podrà ser.

Aquest dilluns, 7 de juny, a les 19.00 hores, Crudo Pimento anava a clausurar l’edició primaveral del SONS. No obstant això, un problema en la seua agenda va impedir que el binomi format per Raúl Frutos i Inma Gómez protagonitzessin aquesta singular «festa de comiat». Lluny de posposar, o pitjor encara, de cancel·lar, aquesta cita tan especial per als fidels devots del cicle que impulsa l’Ajuntament de Castelló de la mà de Born! Music, es va aconseguir completar una d’aquestes petites gestes, com és trobar un substitut de qualitat i a temps. Així, Les Conches Velasques seran els encarregats de posar el colofó d’aquesta cita d’experimentació sonora que no deixa de sorprendre amb les seues variades i sempre atractives proposades.

Esperit llibertí

Pablo Jiménez, Jesús Landa, Thomas House i Sergio Segura conformen aquest singular grup el primer disc del qual —de títol homònim— partia del rock de tall mudèjar i que ara ha cristal·litzat a Celebración del trance profano «en forma de música popular sense poble, contemporània i universal». En paraules de José Luis Cuevas, de Born! Music, «han signat un dels disc rock més fanfarrons d’enguany».

Amb un cancioner inclusiu, amb essència de Pedro Salinas i poètica de Miguel Hernández, amb Nass el Ghiwane, Agapito Marazuela o Hamid Alemmou, immiscits tots ells amb naturalitat en el seu repertori, aquest conjunt ofereix un esperit llibertí i d’un sabor de carrer únics. Eclèctics però fascinants.