El 'making off' de Paco Roca, a Castelló

Existeix un espai íntim entre un autor i la seua obra que suscita un gran interés entre aquelles persones que anhelen conéixer el procés creatiu. Com treballen? D’on sorgeix la seua inspiració? Què persegueixen a través de les seues peces, dels seus treballs? Aquest procés continua sent un misteri en la seua major part, perquè en ell hi ha implícit un aprenentatge constant i un repte que s’imposa el mateix autor o artista que ni tan sols sap com acabarà. Ningú mai sap, en realitat, què ocorrerà.

Malgrat aquest no saber, d’aquesta espècie d’incertesa davant el mateix procés creatiu, sí que és cert que es poden revelar alguns aspectes comuns, algunes inquietuds que planegen constantment per les ments de determinats artistes. D’aquí ve que puguen «descobrir» al públic el seu mètode de treball —encara que no íntegrament, és clar—.

Dibuixant Ambulant, que s’inaugura el 7 d’octubre a la sala del vestíbul del Museu de Belles Arts de Castelló, pot considerar-se el making off de la part més important de l’obra del dibuixant valencià Paco Roca. Així, aquesta exposició revela la seua manera d’abordar un projecte i la visió general del que és un còmic, així com el procés de creació i il·lustració d’aquest. Diguem que és una mostra necessària per a entendre l’obra de l’artista des dels seus començaments, i per a acostar-nos al seu particular univers creatiu a través d’esbossos, anotacions, cartells, publicacions, audiovisuals… on podrem entendre el procés creatiu de l’autor, des de la concepció de la idea fins a la seua plasmació en el suport final.

Ampli espectre

Podem considerar Dibuixant Ambulant com una exposició d’ampli espectre: no sols es dirigeix a coneixedors de l’autor o als amants del món del còmic, sinó que és una mostra del grat d’un públic molt heterogeni en edat i gustos.

Ningú que visite l’exposició quedarà indiferent davant la varietat d’elements que li permetran conéixer la manera de treballar d’un mestre en el seu gènere i que gaudeix de reconeixement tant a Espanya com a nivell internacional.

La mostra consta de peces que abasten des de 1995 fins a l’actualitat, entre esbossos, anotacions, publicacions, il·lustracions, còmics, treballs en premsa i altres materials més personals. Entre aquests estan els quaderns de viatge, que es mostren per primera vegada, i en els quals l’artista reflecteix el que percep en les seues visites en diferents països.

El recorregut arranca amb la inevitable Arrugas, la seua obra més coneguda, on podrem veure els esbossos de l’àlbum, la portada o el cartell de la pel·lícula. També es podrà veure el premi Goya al millor guió adaptat per aquest llargmetratge d’animació, un dels dos guardons amb els quals va ser premiada en 2011. La mostra conté imatges a través de les quals el visitant pot conéixer el procés de creació i il·lustració de Memorias de un hombre en pijama, treball que també cobra molta força en aquesta exposició, ja que l’autor es veu identificant amb aquest personatge, i que constitueix un símbol de llibertat.

Jornada il·lustradors

D’altra banda, cal recordar que el pròxim 7 d’octubre, i durant tot el dia al Museu de Belles Arts, es parlarà sobre còmics, manga i novel·la gràfica en companyia de reconeguts dibuixants de Castelló i València com el mateix Paco Roca, Calpurnio, Nuria Tamarit, CalO i José Fonollosa acompanyats del crític Álvaro Pons i MacDiego, gran aficionat al còmic i comissari d’exposicions. Hauran xarrades, col·laboració amb el públic, signatures d’obres, conferències i alguna cosa més.