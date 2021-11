Edu Comelles intenta escoltar el silenci

Existeix el silenci? O és simplement una il·lusió? Aquesta és una de les reflexions que vol traslladar l’artista multimèdia Edu Comelles a través de l’exposició Trencar el silenci que s’ha inaugurat avui a la sala polivalent del Paranimf de la Universitat Jaume I i que romandrà oberta fins al 15 de març de 2022.

El treball, que s’emmarca dins del projecte «Display» impulsat per l’Aula d’Innovació Artística del Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI i patrocinat pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Castelló, «és una composició sonora que només es pot escoltar si hi ha silenci en la sala expositiva», com explica l’autor de la peça. El projecte parteix de la idea del silenci com un paisatge construït, com a element que defineix la davallada de l’activitat humana en determinats contextos rurals i percebut com un espai d’escapament a la cacofonia urbana.

En concret, l’obra és un muntatge instal·latiu que consta de cinc panells dobles de feltre blanc natural suspesos en l’aireenvoltats d’altaveus. «Un sistema sonor que està controlat per un software creat expressament per a l’exposició, el qual analitza els nivells de decibels que hi ha a la sala i, si passa d’una intensitat determinada, els altaveus deixen d’emetre sons, és a dir, la composició és inaudible, mentre que si guardem silenci la podrem escoltar», assenyala Comelles. No obstant això, la mateixa peça sonora també s’autocensura i si arriba a determinats decibels s’apaga.

La composició està formada per una amalgama de mostres de so enregistrades i irreconeixibles que evoquen la idea de silenci, com poden ser paisatges sonors d’espais abandonats i zones rurals de la ciutat i les comarques de Castelló, elements sonors del final d’una nota musical, una cançó, fins i tot gravacions de silencis, com pot ser el so d’un tocadiscssense el disc, segons relata l’artista multimèdia.

La necessitat d’un silenci

Així, aquesta exposició convida a la recerca d’aquests silencis en una espècie de joc amb l’espectador, a qui li vol traslladar «que el silenci no existeix, sinó que hi ha espais més o menys saturats de so; el silenci és molt subjectiu, és un pacte social», argumenta Edu Comelles. L’obra també reivindica la necessitat d’un silenci actiu, eixa necessitat de parar, de reflexionar, de pensar, davant l’estrèscontinu i la velocitat a què la societat transita dia a dia.

Un «treballador» del so

Edu Comelles és artista, músic i gestor cultural. El seu treball uneix l’art sonor, la producció musical i el disseny de so en diferents àmbits de la cultura. Des de l’any 2007 dirigeix Audiotalaia, una plataforma digital i canal de streaming dedicat a la formació, producció i difusió de música electrònica i art sonor. Ha actuat, en solitari i en col·laboracions, en festivals com Sónar, Mutek, Eufónic o Música en Segura, entre molts altres, i en certàmens com el Mobile Week BCN, Escuchar en Buenos Aires o Radar de México DF. La seua obra s’ha pogut gaudir al Reina Sofía de Madrid, LABoral de Gijón, Museu d’Art Abstracte de Conca o Tabakalera (Donostia), entre d’altres.

Amb aquesta instal·lació, l’Aula d’Innovació Artística, que integra el projecte «Display», segueix oferint i desenvolupant creacions on preval la innovació artística i les noves tecnologies, les quals estableixen un diàleg amb inquietuds actuals per a totes les edats i sobretot per a les noves generacions, que conversen amb la tecnologia d’una altra manera.