Lundgren i Carlquist: jazz suec amb ritme brasiler

Als 12 anys començava Gustav Lundgren a interpretar concordes amb la guitarra. Va ser en aquells dies quan va iniciar una relació estreta amb aquest instrument del qual ja no s’ha separat mai, com tampoc s’ha separat del jazz, i més concretament del jazz swing o jazz manouche.

És Lundgren un dels màxims exponents d’aquest estil musical, que va crear i impulsar Django Reinhardt, al seu país, a Suècia, i és, també, un vell conegut, malgrat la seua joventut —a penes supera la quarantena—, de l’escena jazzística espanyola. I és que quan comptava amb 16 anys ja actuava per tots els clubs de jazz d’Estocolm, i als 19 emprenia la seua primera gira pel nostre país.

A la província de Castelló, la figura del guitarrista suec no és aliena, ni molt menys. Aquí ha actuat anteriorment en cicles com el Jazz a Castelló o el ja extint Avui Jazz de Vila-real —molts recorden encara sengles concerts, en 2010 i 2012, respectivament—, i ara torna a la capital de la Plana al costat d’una altra figura ja icònica del circuit com és el saxofonista Fredrik Carlquist, a penes mes i mig després de publicar el seu últim EP titulat Hornstull en el qual ha comptat amb la col·laboració de Thomas de Paula Eby. Així mateix, cal remarcar l’àlbum en directe que va aparèixer a principis d’aquest 2021, Live at Fasching, al costat de Doug Weiss i un il·lustre com és el multiinstrumentista Jorge Rossy, i un altre EP, Django’s Tiger, que va publicar aquest mes de març al costat d’Édouard Pennes.

Concert a Castelló

Serà el 4 de desembre, a la sala simfònica del’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, quan Lundgren i Carlquist es pugin a l’escenari acompanyats dels incombustibles Ignasi González i Jo Krause, al contrabaix i la bateria, inaugurant la temporada del cicle «Auditori Jazz Club» que promou l’Institut Valencià de Cultura cada trimestre.

Tots dos intèrprets, Lundgren i Carlquist, porten col·laborant entre si des de 2008, formant un binomi de luxe en el món del jazz europeu. Fruit d’aquest enteniment, d’aquesta relació, van aparèixer tres àlbums, Barcelona-Estocolmo, O Astronauta i Bossa nova Vol.1, on aquesta mescla entre músics de Suècia i Espanya està molt present. I és que Carlquist s’ha reafirmat com un dels músics més importants de jazz de Barcelona des de fa ja una dècada, gràcies a un estil que ha estat comparat els últims anys amb músics com Stan Getz i Paul Desmond, encara que el suec ha explorat diversos estils amb el mateix èxit passant del jazz dels anys 20 a mescles de fusió-jazz o be-bop a free jazz.

Nova gira

Aquesta tardor de 2021, els dos han iniciat una nova gira pel nostre país, que van començar aquest passat divendres a Saragossa i els portarà també a Barcelona, Bilbao i Lleida, i que fa parada, com no podia ser d’una altra manera, a Castelló, que a poc a poc va recuperant la seua essència jazzística, tant a nivell provincial com local.

En el repertori que oferiran el públic trobarà temes clàssics del Great American Songbook i també del Brazilian Songbook extrets dels seus dos treballs discogràfics centrats en la bossa nova.

Músics virtuosos i versàtils, Lundgren i Carlquist, al costat d’una de les millors bases rítmiques de l’escena espanyola, González i Krause. Una combinació ideal perquè tots els amants del jazz gaudeixin d’un gran concert i perquè aquells neòfits tinguin l’oportunitat de conèixer de prop la diversitat i màgia del jazz.