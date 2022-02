Una història de poder i ambicions teatrals

Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard). No és aquest un títol molt normal, prou enrevessat. Té un perquè, és clar. El director d’aquesta obra de teatre que arriba l’11 de febrer al Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, Gabriel Calderón, ho explica prou bé, encara que la seua resposta és una mica críptica. Diu així: «Posar títols sempre comporta la dificultat d’haver de presentar i de resumir al mateix temps. S’espera, se suposa, que el títol doni alguna informació útil sobre allò que es veurà. És la primera informació del contracte que l’espectador estableix amb l’espectacle, per això és normal pretendre que hi hagi certa veracitat en aquesta il·lusió, sense voler generar falses expectatives i alhora sense rebaixar el valor del conveni. Aquesta Història d’un senglar té també alguna cosa de Ricard III i aquesta alguna cosa de Ricard és també la història d’un animal. Un animal polític, un animal teatral, un animal humà».

