La Generalitat valenciana treballa en l’actualitat en la modificació dels llistats d’espècies protegides de flora i fauna al territori autonòmic, un moment considerat transcendental per diverses entitats i agrupacions conservacionistes, com la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO), que alerta de l’existència a la Comunitat de fins a cinc tipus d’aus considerades cinegètiques, però que es troben en greu perill de desaparició.

La SVO defén que "diverses entitats conservacionistes coincideixen en el fet que la proposta de protecció per a algunes espècies és insuficient o nul·la". Eixe seria el cas de la tórtora europea, el xarrasclet, la mereta, la coloma surita i la gralla, que ara per ara es poden caçar, tot i que "existeixen dades del seu declivi des de fa més de 20 anys". De fet, asseguren que el Servei de Vida Silvestre ha reconegut que en casos com aquests existeixen "criteris suficients per a considerar-les amenaçades".

Com estan en Castelló?

Només cal fixar-se en quina és la presència actual d’aquestes aus a la província de Castelló. Pel que fa a la tórtora europea, la SVO és contundent, "Espanya incompleix la normativa comunitària" pel que fa a la seua protecció. A la província "ha disminuït un 80% en els últims 15 anys", però en compte de catalogar-la com a vulnerable, «l’única cosa que s’ha fet és establir una veda temporal».

El colom surita i la gralla ja només es poden veure "en alguns barrancs i rambles de l’interior". I es caça, segons la SVO no pel consum de la seua carn, sinó "pel fet de ser un colom i un còrvid".

Pitjor és la situació de la merita i el xarrasclet, "que ja es trobaven al fil de la seua extinció com a espècies nidificants quan es varen incloure en el llistat de cinegètiques", assegura la societat.

Expliquen que aquestes dues aus passen l’hivern al nostre territori en nombre reduït "però unes poques parelles es reprodueixen ací". En 2020 només es varen comptabilitzar dues parelles de xarrasclet a la Marjal d’Almenara. Respecte de la merita, afirmen que "recentment només s’ha reproduït en molt poques unitats en el Prat de Cabanes-Torreblanca i la Marjal d’Almenara", però el que produeix més alarma és el fet que "l’últim any ha desaparegut del territori autonòmic com a espècie reproductora". Fins i tot, segons destaquen des de la SVO, "a l’informe tècnic fet per la Generalitat es reconeix que la merita compleix els requisits per a estar catalogada com en perill d’extinció, però descarten la possibilitat per ser cinegètica". Una contradicció que els conservacionistes denuncien pel greu risc consentit de supervivència que suposa.

Protecció del risc

Les entitats conservacionistes viuen en l’actualitat un moment que consideren fonamental per garantir la conservació de diferents espècies de fauna a la Comunitat Valenciana.

La SVO ha presentat al·legacions a la modificació del catàleg autonòmic, demanant que el Consell «prenga consciència de la seua gran responsabilitat en la protecció de la natura, la gestió de l’equilibri biològic i la conservació de les espècies amenaçades.

També demanen protegir rapinyaires que a Castelló podrien desaparéixer en 10 anys.