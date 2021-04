El col·legi Mater Dei de Castelló està d’enhorabona, quatre alumnes de 3r d’ESO han resultat guanyadors, a nivell nacional, del concurs universitari internacional sobre sostenibilitat: Think Smart, Create Green.

El projecte presentat pels alumnes del Mater Dei és una paperera intel·ligent que funciona amb plaques solars i separa els residus: Ecobak. Aquest sistema incorpora una aspiradora i es mou com un robot aspiradora tipus Roomba, de manera que evita desplaçaments i separa els residus a través d’un sistema de prestatges amb sensors. Així, un sensor detecta el material del qual està fet l’article rebutjat, i un prestatge s’inclina o s’obri depenent del contenidor al qual haja d’anar.

Els alumnes guanyadors, Martina Llorens, Adrián Cáceres, Carla Fabregat i Pablo Negre, han afirmat que se senten molt contents alhora que sorpresos. Aquest treball l’han emmarcat en el projecte interdisciplinari de la segona avaluació titulat Un Món Viu. Els alumnes han explicat: "Ens van presentar el concurs els professors en classe i hem estat dues setmanes treballant. La proposta va nàixer de la necessitat d’erradicar la brutícia que veiem al nostre voltant".

Experiència inoblidable

La final nacional va tindre lloc dimecres passat, 14 d’abril, en les instal·lacions de la Universitat Catòlica de València, en el qual diversos col·legis van presentar els seus projectes de sostenibilitat, davant un tribunal de professionals en la matèria, en anglés.

Es tracta d’un concurs organitzat per sis universitats europees (Universitat Catòlica de València, La Rochelle Université, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Universitat d’Atenes, University of Zadar i Kaipeda University) i co-finançat per la Unió Europea, sobre la sostenibilitat urbana intel·ligent.

"L’acte va consistir en la defensa del treball, davant un tribunal format per professors de diverses universitats. Hi havia molts competidors, molt de nivell", assenyala la directora del centre premiat, Patricia Montalvá,

Doble èxit

El col·legi castellonenc Mater Dei no sols ha aconseguit el màxim guardó a nivell nacional, sinó que també un segon grup presentat pel col·legi ha aconseguit quedar en tercer lloc, per la qual cosa tot l’equip del Mater està molt orgullós.

Els alumnes participants reconeixen que aquesta ha sigut una experiència única i ara estan concentrats a perfeccionar la seua presentació sobre el projecte Ecobak per a la seua participació en la final internacional, que se celebrarà el proper 27 d’abril.