Benassal acollirà les diferents activitats del projecte In/Sostenible del Fons Valencià per la Solidaritat, cofinançat per la Diputació de Castelló, i que té com a objectiu donar a conéixer i sensibilitzar a la població de sis municipis de la província de Castelló (Almenara, Benassal, Benicarló, Castelló, Montanejos i Viver) sobre què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de la importància de la participació ciutadana per a aconseguir-los. El projecte incideix en l’ODS número 12: Producció i consum sostenibles, per tal d’enfortir la presa de consciència al voltant dels hàbits de consum responsables mitjançant actuacions concretes.

Horaris i activitats

El municipi de l’Alt Maestrat albergarà, al Forn de Dalt (carrer Església s/n) l’exposició In/Sostenible. Un camí cap a la sostenibilitat, la qual té com a finalitat permeabilitzar els ODS sobre la població en general, des d’un punt de vista més proper i amable, mitjançant quatre zones diferenciades.

Aquesta exposició, que és d’entrada lliure i gratuïta, amb horari de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores, i dissabtes i diumenges, de 10.00 a 14.00 h.es i de 16.00 a 18.00 hores, tindrà una inauguració institucional, el 5 de novembre, a les 12.30 hores, per part de la tinent d’Alcaldessa de Benassal, Marta Pitarch; el president del Fons Valencià per la Solidaritat i Regidorde l’Ajuntament de Vila-real, Álvaro Escorihuela; i el gerent del Fons, Esteve Ordiñana.

Seguint amb les activitats que inclou el projecte, també es realitzarà, el dissabte 6 de novembre, al mateix Forn de Dalt, a les 12.00 hores, i amb entrada lliure i gratuïta, l’activitat lúdica dirigida al públic familiar Anem a cercar un tresor on, mitjançant un conta-contes teatralitzat, se sensibilitzarà i conscienciarà sobre la necessitat i urgència de canviar els hàbits i la forma de consum per a no acabar amb el planeta.

Escolars

Per altra banda, en el marc d’aquest projecte, l’alumnat de Benassal se sensibilitzarà a través de l’activitat didàctica Soc conscient de quin consum faig amb reflexions sobre la situació del planeta i l’anàlisi d’alternatives per a realitzar una producció i consum més sostenibles.