Com a clausura de les activitats de 2021 i amb la finalitat de promoure la mobilitat sostenible, l’Ajuntament de Vinaròs, amb la col·laboració de Itinerantur, organitza una ruta cicloturista per el diumenge 5 de desembre.

L’activitat començarà a les 10.00 hores, amb inici al Parc de Fora del Forat. Aquesta ruta té com a protagonista a la bicicleta, considerada per l’organització com el «mitjà de transport més sostenible que podem utilitzar a les ciutats, amb grans beneficis com disminuir la contaminació»

Amb una duració fins a les 13.30 hores, per a participar s’ha de realitzar reserva. A més, aquesta ruta dirigida a tots els públics amb parades interpretatives i amb una dificultat baixa, requereix l’ús d’una vestimenta i calçat adequat i esportiu.

Interpretació

Aquesta activitat s’enquadra en la campanya de conscienciació ambiental que l’Ajuntament del municipi ha dut a terme al llarg de l’any. Aquesta campanya proposa diferents iniciatives per a fomentar entre la ciutadania el respecte cap al medi ambient. El seu desenvolupament es basa en quatre blocs, el de l’Eficiència Energètica, desenvolupat durant els mesos de gener a març; el bloc de Preservació del Patrimoni Natural d’abril a juny; el d’Agroecologia durant juliol a agost i el bloc de Mobilitat Sostenible, que es desenvolupa actualment fins a desembre.

Aquesta campanya s’emmarca dins d’Educació Ambiental en Ruta, EAR, el marc estratègic de referència de la Generalitat Valenciana per a la construcció d’un model de societat basat en els principis de la sostenibilitat, al qual el Ajuntament es va adherir. A més, per a dur-la a terme es compta amb la col·laboració d’associacions com Itinerantur.

Per a aquesta activitat, Itinerantur busca promoure el turisme actiu a través de la bicicleta envers un senderisme interpretatiu. Els organitzadors acompanyaran als participants com a traductors del paisatge, amb itineraris guiats del territori natural del municipi.